Schuffter hinter den Kulissen ins Licht gesetzt

Mister Handball: Mit der Ehrennadel des KSB in Gold zeichneten Ralf Reinhard und der KSB Rudolf Rienaß (rechts) aus. Er gilt als Vater des Mädchen-Handballs, erst beim HCN, dann beim SV Union. © Foto: Matthias Haack

Großer Bahnhof vor der Kreismusikschule: Im Herzen Neuruppins zeichneten der Landrat und Kreissportbund am Freitagabend Ehrenamtler aus – so viele wie noch nie. © Foto: Matthias Haack

Matthias Haack

Neuruppin (moz) Wenn etwas Tradition hat, dann ganz sicher diese Veranstaltung, die Landrat und Kreissportbund (KSB) gleichermaßen nutzen, um Herausragendes aus dem Hintergrund in den Vordergrund zu schieben. Die Gala war die 22. dieser Art. Eine mit mehreren Premieren.

Dazu zählten die vier Handwerker der SG Elektronik Kyritz, die auf einen Schlag auf die Bühne gebeten wurden: Manfred Wothe (Stellvertretender KSB-Vorsitzender) in der Laudatio: Wolfgang Jelinski, Manfred Kieper, Georg Schulz und Karl-Heinz Jülisch legten mehr als nur die Hand an beim Umbau des Vereinsheimes. "Sie brachten 303 Jahre Lebenserfahrung ein." Neu war ebenso, dass sogar zwei aus der Sportlerfamilie die höchste Auszeichnung des KSB erhielten: Wolfgang Regel von der Schützengilde Wusterhausen und auch Markus Fetter, Präsident des SV Union Neurupppin, sind das. Die ergänzen damit den erlesenen Kreis der Träger der Ehrenplakette auf 32. Und dass auf dem mehr als zweistündigen Treffens insgesamt 17 mit Ehrennadeln ausgezeichnet wurden, kam in den 21 Jahren ganz selten vor.

Grund genug hätte der KSB, wie Präsident Daniel Tripke betonte, viele aus seiner Mitte ein öffentliches Podium zu geben. Denn jeder Dritte im Landkreis ist Mitglied in einem Sportverein. Insgesamt sind es 3500 Ehrenamtliche. "Dass wir ein Teil von ihnen nach vorn holen, die hinter den Kulissen ihre Arbeit leisten, ist unsere Art des Danks." Oder wie es Landrat Ralf Reinhard umschrieb: "Wir zeichnen aus, um mit dem Geld eine kleine Anerkennung zu geben und etwas zu bewegen in den Vereinen. Mögen sie sich interessant machen", damit andere neugierig werden.

Jeweils 1000 Euro sind an die beiden Pokale des Landrates geknüpft. Eine Finanzspritze, die bis vor fünf Jahren noch bei der Hälfte gelegen hatte. Dennoch hält sich die Anzahl der Bewerber mit elf weiterhin in Grenzen. Eine Jury setzte sich vor zwei Wochen zusammen und erstellte eine Rangliste. Die Landratspokale seien bei weitem nicht die einzige Möglichkeit, um gefördert zu werden, verdeutlichte Markus Rück. Mit einer sechsstelligen Summe greift die Sparkasse den Sportlern jährlich unter die Arme. Auf zwei neue Projekte richtete Rück den Blick: Einerseits honoriert die Sparkasse die Nachwuchsarbeit durch die Vereine mit fünf Euro pro Kind. Andererseits liegen pro Bau-Projekte bis zu 5000 Euro bereit. Beide neue Maßnahmen summieren sich auf etwa 50 000 Euro. Nähere Informationen zu den Anträgen beantwortet die KSB-Geschäftsstelle. Entscheidend ist die letzte statistische Erhebung aus dem Januar.

Zur 23. Auflage des Ehrenamtstages geht es im kommenden Jahr nach Rheinsberg. Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow nahm den Blumenstrauß als symbolischen Staffelstab vom KSB-Präsidenten bereits entgegen.