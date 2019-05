Finanzspritze fürs neue Auto

MOZ

Woltersdorf (MOZ) Der Gewinn kam gerade recht: In ein neues Auto für seine Frau will der Woltersdorfer Jens-Holger Schuldt die 5000 Euro stecken, für die er jetzt beim PS-Sparen der Sparkasse ausgelost wurde. Seit 1997 beteiligt sich der heutige Geschäftsführer der Clean-Kanalsanierung GmbH an der Lotterie, deren Erlöse in gemeinnützige Projekte fließen. Dabei hatte er damit schon einmal Glück und konnte einen Gewinn von 2500 Euro sein eigen nennen, wie die Sparkasse weiter mitteilt. Der 51-jährige Familienvater wurde in seinem Heimatort auch geboren.