Betrugsversuche am Telefon scheiterten

MOZ

Wriezen (MOZ) Trickbetrüger versuchten ihr Glück bei zwei Rentnerinnen in Wriezen. Im Verlauf des Donnerstags erhielten die Seniorinnen Anrufe von Unbekannten. In beiden Fällen rief eine angebliche Enkelin an, um eine größere Bargeldsumme für den Kauf einer Immobilie zu erhalten. Die beiden angerufenen Frauen ließen sich jedoch nicht narren und gingen nicht auf die Bitte der Anruferin ein. Sie beendeten die Gespräche und verständigten die Polizei, die nun die Ermittlungen aufgenommen hat.