Protest sorgt für sinkende Beiträge

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Wird künftig eine vorhandene Straße in Fürstenwalde erstmalig hergestellt, müssen Anlieger nur noch 50 Prozent der Kosten tragen. Das haben die Stadtverordneten jetzt beschlossen. Bislang betrug der Anliegeranteil 70 Prozent; bis zum Jahr 2012 waren es 90.

Als erste werden die Alt-Anwohner der Krausestraße in den Genuss der reduzierten Beiträge kommen. Der Ausbau ihrer Straße läuft bereits. Obwohl das Ausschreibungsergebnis mit 715 400 Euro deutlich über den geplanten 475 300 Euro lag, musste das Vorhaben angepackt werden. Denn: Beim Verkauf der Grundstücke in der Ketschendorfer Feldmark verpflichtete sich die Stadt dazu, die Straße bis Ende 2019 zu bauen. Die Käufer zahlten dafür bereits eine Erschließungspauschale von etwa 10 Euro pro Quadratmeter. Für die Alt-Anlieger wäre der Preis nun auf über 13 Euro geklettert. Das sorgte für Protest.

Gerold Sachse (Die Linke) schlug am Donnerstagabend vor, die Erschließungsbeiträge nicht generell zu ändern. Nur wenn ein Sonderfall wie in der Krausestraße eintrete, solle die Stadt den Mehraufwand tragen, "sonst nehmen wir uns die Möglichkeit, Einnahmen zu generieren", erklärte er. Der Antrag wurde abgelehnt. Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) hielt dagegen, dass mit der Satzungsänderung auch Ausgaben reduziert würden – etwa weil Planungskosten für Ausbauvorhaben, die dann am Veto der Anlieger scheiterten, entfielen.