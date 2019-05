Ab ins Bundesfinale

Matthias Haack

Löwenberg (moz) Geschmeidig – dieses Wort nahmen die Trainer der Neuruppiner Leichtathleten schon frühzeitig während des sechsstündigen Wettkampfes in den Mund. Konnten sie auch: Die Dominanz ihrer Mädchen aus der Wettkampfklasse II überstieg jede Erwartung. Nach sieben Disziplinen blickten Olrik Priesemuth, Michael Landeck und Robert Graeske auf ein Polster von 733 Punkten auf den ärgsten Verfolger. Schon zur Halbzeit des langen Tages hatte sich angedeutet, dass den Neuruppinern eine "geschmeidige" zweite Wettkampfhälfte bevorsteht.

Mit 7450 Punkten übertrafen die Mädchen die Erwartungen deutlich. Denn es wurde sich an dem Ergebnis aus dem Regionalfinale orientiert: Das hatte eine Woche zuvor bei 7338 gelegen. Und nun im Landesfinale "legten die Mädchen eine Schippe drauf", strahlte Michael Landeck. Dabei lief der Tag durchaus nicht rund: Erst blieb Pia Sperling beim Kugelstoßen unter ihrer angepeilten Weite zurück. Dann leistete sich die zweite 4x100-Meter-Staffel einen Patzer beim ersten Wechsel, als der Staffelstab aus der rechten Hand Abelina Rumpels nicht sicher in der linken von Pauline Schubach landete. "Aber", so Landeck, "das zeichnet eben die Leichtathletik aus, dass aus der Mannschaft andere das auffangen, wenn einige nicht die gewohnte Leistung bringen."

Alica Adigun-Martins ist eine, die beim Kugelstoßen die magische Marke von 600 Punkten knackte. 13,46 Meter bedeuten dies. Den Speer warf sie auf 41,81 Meter – persönliche Bestleistung. Annabell Leifert pulverisierte ebenso einen eigenen Rekord: Im Sprint lief sie 13,18 Sekunden (vorher 13,4). Kurios: Alle drei Evi-Mädchen starteten in einem Lauf. Spitzenfrau Chinh Nguyen (13,18) zog offenbar sowohl Annabell als auch Jenna Drost (13,72).

Überhaupt bemerkten die Trainer einen Schritt nach vorn in den Sprintdisziplinen, wie Olrik Priesemuth analysierte. "Das bringt ja nicht nur auf den 100 Metern was, sondern auch im Weitsprung und der Staffel." Genau das bestätigte das erste Quartett: Ricarda Baum/Jenna Drost/Annabell Leifert/Chinh Nguyen legten eine 51,24 auf die Löwenberger Tartanbahn – so schnell waren die Vier noch nie. Allein dieser Wert spülte 1158 Punkte in die Gesamtwertung. Dagegen läuft eine zweite Schulstaffel als Reserve, falls der ersten ein Missgeschick passiert.

Für die Evi-Mädchen ist dieser Sieg im Landesfinale nicht der erste. Schon im vorigen Jahr hatten sie, damals noch in der Wettkampfklasse III, in Löwenberg, die Konkurrenz auf die Plätze verwiesen und sich fürs Bundesfinale qualifiziert. In diesem Jahr profitierten sie zum einen vom Verzicht der Sportschulen, die Meisterschaften von nationalen und internationalen Verbänden dem Schulsport vorziehen, wie Axel Klicks vom Löwenberger SV erklärte. Zum anderen aber "sind die 7450 Punkte Lohn harter Trainingsarbeit", wie Landeck die Einstellung der Mädchen lobte. Bis zu viermal pro Woche ging es auf die Trainingsanlage.

Nun aber wird eine Pause eingelegt, "zum Glück eine längere als im Vorjahr", so der Trainer, als zwischen Landes- und Bundesfinale nur drei Monate lagen. "Das brauchen die Mädchen, weil zum Schuljahresende viel ansteht" und vielleicht aufgeholt werden muss. "Jetzt erstmal die Beine baumeln lassen, regenerieren und dann langsam wieder in Tritt kommen." Immerhin steht das Bundesfinale (Mitte September) an, wenn das Schuljahr bereits einen Monat läuft. Es ist dann der dritte Auftritt des Evi im Kampf gegen Sportschulen. Erst hatten die Neuruppiner WK II-Jungs im Jahnsportpark Rang sieben belegt (2016), im Herbst 2018 dann die Mädchen Rang acht.