Rüdersdorf-Achter erneut auf Kurs

Julia Hilpert

Rüdersdorf Die Frühjahrsregatta der Rüdersdorfer Ruderer lockte zahlreiche Gäste ans Wasser des heimischen Kalksees. Für die Ruderer und Veranstalter stand ein ebenso attraktives wie umfangreiches sportliches Programm an.

Als sich die Sonne langsam hinter dem Regattahaus auf dem Vereinsgelände des Rüdersdorfer Rudervereins Kalkberge verabschiedete, erinnerte nichts mehr an das zuvor emsige Treiben. Die abschließenden Aufräumarbeiten waren erledigt. Es wurde sich noch ein letztes Bier gegönnt, bevor es heimwärts ging. Mit von der Partie auch Christian Hintze, Regattaleiter im Rüdersdorfer Ruderverein. Ihm standen die Schweißperlen auch jetzt noch im Gesicht. Und das nicht nur von der Sonne, die es gut mit den Ruderern gemeint hatte. Denn gerade mal vor einer halben Stunde sah das alles noch ganz anders aus. Zahlreiche Ruderboote und Bootsanhänger versperrten die Rüdersdorfer Seestraße, auf den Stegen herrschte Hochbetrieb und im Regattahaus war die Anspannung überall zu spüren.

"Es ist immer wieder eine organisatorische Meisterleistung, die wir alle ehrenamtlich erbringen. Ich bin stolz, dass das so gut klappt", zeigte sich Hintze zufrieden und fügte hinzu: "In diesem Jahr hatten wir ein Mammutprogramm vor uns." Knapp 150 Rennen wurden auf dem Kalksee entschieden – neuer Rekord.

62 Vereine waren der Einladung der Rüdersdorfer gefolgt. Die Frühjahrsregatta ist halt beliebt in der Region. Ein kleiner Wermutstropfen blieb dennoch: Aus sportlicher Sicht mussten sich die Rüdersdorfer Ruderer in diesem Jahr etwas geschlagen geben. Zwar freuten sie sich über insgesamt 13 erste Plätze, aber mit den Erfolgen aus dem vergangenen Jahr konnten sie diesmal nicht Schritt halten.

Junioren sehr erfolgreich

Am erfolgreichsten lief es noch für die Junioren. Sie konnten in fast allen Rennen die vorderen Plätze erobern. Am Siegersteg anlegen durften Mick Seiffert im Junioren-Einer A sowie Florian Schölzel und Paul Seifert in ihren jeweiligen Abteilungen des Leichtgewichts-Junioren-Einer B. Auch im Zweier zeigten sich die jungen Männer erfolgreich. Sowohl Mick Seiffert mit seinem Zweierpartner Sven Schäfers als auch Florian Schölzel und Paul Seifert freuten sich über den zweiten Platz.

Auch die Kindern bejubelten Erfolge. Besonders Lennox Szelong konnte mit seinem Auftritt zufrieden sein. Im Einer der Altersklasse 14 Jahre schaffte er es bis an den Siegersteg. Im Zweier mit seinem Partner Emil Nowak wurde es nochmals die Goldmedaille. Im Langstreckenrennen belegten die zwei den dritten Platz. Zudem freute sich Finley Ruderisch über einen Sieg im Jungen-Einer der Altersklasse zwölf Jahre. Die ältere Generation der Rüdersdorfer Ruderer stand den Jungen in nichts nach. Allen voran Annett Bühnert und Heike Opel, die im Masters-Zweier der Frauen an beiden Renntagen ihre Konkurrenz mit Abstand deklassierten.

Nachtachter erneut Höhepunkt

Wenn über Masters-Erfolge in Rüdersdorf gesprochen wird, darf ein Name nicht fehlen: Mirko Döring, der sich im Männer-Masters-Vierer und im Achter gegen die Konkurrenz durchsetzte. Höhepunkt war indes wieder einmal der sogenannte "Nachtachter", der Sprintcup der gemischten Achter. Es gab die Neuauflage aus der vergangenen Saison: Der Treptower RG forderte Revanche vom heimischen Team des Rüdersdorfer Rudervereins, das im Mai 2018 souverän den Sieg nach Hause fuhr. Die Gäste mussten sich auch diesmal geschlagen geben. Die Rüdersdorfer mit Anna Kawalle, Sophia Hornung, Sebastian Canarius, Matthias Mehl-Uderhardt, Sophie Skole, Julia Hilpert, Tankred Becker, Schlagmann Tim Bartels und Steuerfrau Andrea Albrecht bejubelten erneut den Achter-Sieg.

Zufriedenheit beim Chef

"Auch wenn wir sportlich nicht ganz an die Erfolge vom vergangenen Jahr anknüpfen konnten, ich bin trotzdem sehr zufrieden. 13 erste, 15 zweite und fünf dritte Plätze sind ein tolles Ergebnis. Wir haben zudem neue, junge Talente an das Regattaleben herangebracht" bilanzierte Vereinschef Heinz Bischoff. "Ich denke, damit können wir sehr zufrieden sein."

Er und Regattaleiter Christian Hintze stießen nochmals auf den Regattaerfolg an. Hintze wischte sich die Schweißperlen aus dem Gesicht und fügte mit einem Lächeln hinzu: "Nach der Regatta ist vor der Regatta. Wir haben die nächste, die 66. Frühjahrsregatta, bereits im Blick. Aber jetzt ist erst einmal Feierabend."