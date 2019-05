Rote Teufel bejubeln triumphalen Saisonstart

Udo Plate

Seelow (MOZ) Dieser Auftakt darf sich sehen lassen: Die Kartslalomakteure des MC Seelow, im Volksmund aufgrund der markanten Rennanzüge auch als Rote Teufel unterwegs, machten den Start in die Saison 2019 zu einem wahren Triumphzug durch den heimischen Pylonenparcours. Die Seelower waren zum Saisonauftakt am Doppelrenntag der ADAC-Kartslalomwertung gemeinsam mit dem VCB Berlin Gastgeber und Ausrichter.

Keine Frage, die intensiven Trainingseinheiten, die die Kreisstädter um Jugendwart Ralf Wiemprecht noch wenige Tage vor dem eigentlichen Rennauftakt auf dem heimischen Kurs absolviert hatten, machten sich nachhaltig bezahlt. Nichts wurde zum Zufall überlassen, selbst das Warmfahren der Karts erledigten Seelows Jonas Grimm, Max Karau und Kai Zimmermann mit Akribie, bevor die eigentlichen Rennen mit der Klasse 0, den jüngsten Akteuren, startete. Seelows Neueinsteiger Lena Ewald und Ben Maaß machten sogleich mit vorderen Plätzen auf sich aufmerksam.

Noch besser lief es in der K 1. Thorben Tschesche siegte in beiden Läufen und Teamkollegen Mark Zerbin heimste im Doppelpack Rang zwei ein. Auch die weiteren Platzierungen von Janne Schenk, Nicklas und Finn Winter lassen für den weiteren Saisonverlauf noch einiges erhoffen. In den weiteren Klassen 3 bis 5 heimsten Seelows Julien Carlin, Bruno Straße, Lukas Hanff, Maximilian Zweig, Jonah Kulicke, Cedric Wiemprecht und Helen Yilderim Siege sowie vordere Ränge ein.

In der Summe langte es für das Team von Seelow I zum Sieg in der Mannschaftswertung, gefolgt von der zweiten MC-Vertretung. Zudem wurde Helen Yilderim schnellstes Mädchen sowie Cedric Wiemprecht und Maximilian Zweig schnellste Jungen.