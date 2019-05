Sportschüler jetzt auch Übungsleiter

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Sie blicken auf jahrelange Erfahrung als Handballer, Radsportler, Judoka oder Gewichtheber. In diesem Schuljahr entdeckten Neunt- und Zehntklässler der Frankfurter Sportschule noch andere Sichtweisen: 17 von ihnen haben erfolgreich die Ausbildung und Prüfung zum Übungsleiter C Breitensport abgeschlossen.

Neue Sichtweisen erfahren

"Man ist nicht mehr nur Sportler, sondern lernt die Sicht eines Trainers kennen und muss sich selbst Gedanken machen." Diese Erfahrung hat Sarah Bertelsmann aus der Ausbildung mitgenommen. Die Zehntklässlerin hat auch entdeckt, "dass ich gut mit Menschen umgehen kann." Sie will nun den Trainerschein C Handball ablegen und ihrem Verein FHC als Übungsleiter zur Seite stehen. Paul Wirbeleit hat der Perspektivwechsel Spaß gemacht. "Man lernt, Sportstunden zu gestalten und erfährt, was ein Sportler wissen muss", sagt der Radsportler von der RSG Fredersdorf. Anstrengend sei der praktische Teil im Sport- und Bildungszentrum Lindow gewesen, wo die Gruppe am Ende auch die Prüfung abgelegt hat. "Wir hatten den ganzen Tag Sport und haben immer wieder andere Sportarten kennen gelernt, die für Breitensport geeignet ist", erklärt der 16-Jährige.

Wie die Schüler die Anforderungen während der sehr langen Tage gemeistert haben, hat auch die betreuenden Sportlehrerinnen beeindruckt. "Nach Theorie und Sport mussten sie abends noch die Unterrichtseinheiten für den nächsten Tag vorbereiten. Alle sind in dem Jahr wahnsinnig in ihrer Persönlichkeit gewachsen", beschreibt Karin Setzer. Lindow vorausgegangen waren im vorigen Herbst ein je einwöchiger Kurs für die Jugendleitercard (Juleica) und ein Aufbaulehrgang. Das Programm wurde im Rahmen der Initiative Sekundarstufe I (Inisek) von der Europäischen Union mit 20 000 Euro gefördert. Von einem Teil des Geldes hat die Schule Sportgeräte für den Unterricht angeschafft, darunter Volleybälle, Black Rolls, Pezzibälle und Matten.

"Die Brandenburgische Sportjugend und das Bildungsministerium hatten das Programm gemeinsam erarbeitet. Es gilt noch bis 2021. An der Sportschule sind wir das vierte Jahr dabei. Davor, ab 2009, gab es schon die Schülermentorausbilung Juleica", erinnert BSJ-Bildungsreferent Steffen Müller. Inisek I schließe auch die Komponente der beruflichen Orientierung ein. "Indem sich die Schüler entwickeln, können sie erfahren, was sie beruflich einmal machen wollen."

Lehrerin Ramona Ernst bringt einen weiteren Aspekt ein, warum sich die Schule beteiligt. "Warum sollen wir dieses Potenzial der Schüler verschenken, die sich im Sport auskennen? So können sie sich in Vereine einbringen, ob jetzt oder später einmal." Ein Großteil der Abiturienten würde dies bereits tun. Dass das Interesse an der Ausbildung weiterhin groß ist, beweisen die inzwischen vorliegenden 23 Anmeldungen für das nächste Schuljahr.