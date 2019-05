Pokal und Badetuch als Lohn

Carla Pilz

Schwedt Zum ersten Mal hat es beim größten uckermärkischen Sportverein, dem TSV Blau-Weiß Schwedt (mehr als 1800 Mitglieder), eine Ehrung für erfolgreiche Sportler gegeben. Initiator war Gewichtheber-Coach Roland Taubert in seiner Vorstandsfunktion, denn er ist verantwortlich für den Bereich Sportentwicklung.

Im Wobag-Geschäftshaus trafen sich Eingeladene – von den Abteilungsleitern nominierte, zu ehrende Sportler – und die Verantwortlichen. Vorschläge lagen aus den Abteilungen Leichtathletik, Gewichtheben, Badminton, Judo, Karate, Turnen und Volleyball vor. Hervorgehoben wurden überragende Leistungen bei Welt-, Europa- und Deutschen Meisterschaften, Landes-Championaten, aber auch bei regionalen Wettbewerben. Bedingt durch Schule, Lehre und Berufstätigkeit konnten allerdings nicht alle Nominierten anwesend sein.

EM-Bronzemedaille ragt heraus

Der TSV-Vorsitzende Jörg Anker gratulierte nochmals allen Anwesenden zu ihren erreichten Erfolgen und dankte natürlich auch den Trainern sowie Übungsleitern für ihre fruchtbare Arbeit, wodurch solche tollen Ergebnisse erzielt werden konnten, mit denen der TSV Blau-Weiß in der Öffentlichkeit sehr präsent und angesehen ist. Herausragend in jüngster Vergangenheit war natürlich die EM-Premiere bei den Aktiven von Gewichtheber Jon Luke Mau, die er mit einem Medaillengewinn (Bronze in der Teildisziplin Stoßen im April in Batumi) krönen konnte.

Die Ehrungen nahmen schließlich die Vorstandsmitglieder Roland Taubert, Thomas Tenner und Jörg Anker vor. Jeder Sportler erhielt einen Pokal und ein besticktes Badetuch. Mit einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen klang die Veranstaltung aus. Jörg Anker hofft auf eine Wiederholung im kommenden Jahr und "dass es sich zur Tradition entwickeln möge".