Zukunftsvisionen statt Leerstand

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Haus mit Zukunft?! In leuchtendem Pink macht ein großes Schild mit diesem Schriftzug vor dem Haus in der Schwedter Straße 14 aufmerksam. Dass das sowohl als Frage als auch als Aussage gelesen wird, ist Absicht. Denn hinter der Fassade tut sich etwas.

Studenten des Studiengangs Regionalmanagement der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde HNE entwickeln derzeit für die Stadt Angermünde Nutzungsideen, um dieses Gebäude wieder zu beleben. Das Haus mit Geschichte soll ein Haus mit Zukunft werden. Seit zwei Jahren steht das Gebäude leer. Zuletzt hatte hier der top e. V. mit seinem Familienzentrum und Kinderklub sein Domizil.

"Wir möchten diesen Standort als öffentliches Haus für Begegnungen und für innovative Formen des gemeinsamen Lernens und Arbeitens entwickeln. Dazu wollen wir von Anfang an auch Nachbarn und Einwohner von Angermünde einbeziehen", erklärt Dozent Jan Lindenberg, der mit seinen Studenten erste Konzeptideen entworfen hat. Die stellten sie erstmals öffentlich vor und zur Diskussion und hatten dazu zunächst nur Nachbarn eingeladen, die ja von einer neuen Nutzung unmittelbar betroffen sind. Aus dem Debakel um den Kirchturm in Altkünkendorf hat man gelernt. "Wir möchten frühzeitig Interesse und Akzeptanz wecken, schließlich soll das Haus ja auch von den Angermündern angenommen und genutzt werden", so Jan Lindenberg.

Bei einem entspannten Grillabend wollten sich die Studenten den Nachbarn vorstellen und sie durch das Haus führen, um erste Konzeptideen mit ihnen zu diskutieren und ihre Wünsche zu erfahren. Das Interesse der Anwohner war groß. "Ich wohne genau gegenüber und gucke jeden Tag auf dieses große leere Haus. Ich freue mich, dass hier jetzt endlich etwas entwickelt werden soll und finde die Vorschläge schon toll", sagt Ingrid Frölich, die wie viele andere Nachbarn die Einladung zum Kennenlernen gern annahm.

Im Erdgeschoss mit Küche könnte ein offenes Café oder Bistro entstehen, wo auch gemeinsam gekocht oder Kochkurse angeboten werden können, erläutert Student Dennis Braunbart. "Wir wollen dafür unbedingt lokale Akteure einbinden, die das betreiben und nutzen können." Auch eine Bürgerwerkstatt, Büros sowie mit Internet oder Computern ausgestattete Arbeitsplätze für Freiberufler, Start ups, Studenten, Schüler oder Pendler, die nur mal kurzzeitig Platz und Ruhe zum Arbeiten oder Lernen brauchen, ob allein oder in der Gruppe, könnten im ersten Stockwerk eingerichtet werden. Ebenso ein Beratungsraum. Der Keller bietet Platz für Sport- und Probenräume, zum Beispiel für Bands.

Konkurrenz zu bestehenden Einrichtungen wie zum Aha-Projekthaus in der Nachbarschaft, soll es aber nicht geben. Dessen Hausverwalter Bernd Höhl wollte sich als Nachbar natürlich auch über die Pläne informieren und erste Kontakte knüpfen: "Wir müssen zusammenarbeiten, damit es keine Doppelungen gibt. Man könnte sich aber mit den Angeboten ergänzen und Synergien nutzen", so Bernd Höhl.

Die Besucher steuerten viele eigene Ideen und Wünsche bei. So wurde eine Büchertauschecke vorgeschlagen. Kino beziehungsweise Filmvorführungen, Tanzkurse und -abende und WG-Räume für FÖJler und andere Freiwillige, die nur begrenzte Zeit in Angermünde und Umgebung arbeiten, sind weitere Wünsche. Handwerker im Ruhestand könnten in Werkstätten für Kinder alte Handwerkskunst zeigen und so vielleicht Nachwuchs für ihren Berufsstand gewinnen.

Auch der zum Grundstück gehörende Hof samt Garagen sollen einbezogen werden. So könnten neben einem Spiel- und Grillplatz im Grünen in den Garagen öffentliche Ausleihwerkstätten für Garten- oder Heimwerkergeräte entstehen und eine Fahrradstation, um den recht weiten Weg vom Bahnhof oder anderen Stadtteilen in die Schwedter Straße zu erleichtern. Im Juni wollen die Studenten eine Informationsveranstaltung für alle Angermünder anbieten.