Hannelore Postel: Abschiedsworte nach 21 Jahren

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Der Vorsitzende der Storkower Stadtverordnetenversammlung, Heinz Bredahl (SPD), hat am Donnerstagabend drei bisherige Mitglieder des Gremiums verabschiedet. Sie treten bei der Kommunalwahl am Sonntag nicht mehr an. Am längsten von ihnen mit dabei war Hannelore Postel (Neues Storkow/Haus und Grund). Seit 1998 hatte sie ohne Unterbrechung ein Mandat als Stadtverordnete.

"Die Arbeit hat mir immer Freude gemacht, wir haben viel bewegt, was Storkow nutzt", sagte sie in einer kleinen Abschiedsrede vor Beginn des eigentlichen Sitzungsprogramms. Ihre Kollegen rief sie dazu auf, auch in Zukunft immer an eines zu denken: "Wir sind dafür da, dass es den Bürgern gut geht." Für das Leben in der Stadt wird Hannelore Postel indes weiter eine Rolle spielen. Sie mache weiter als Vorsitzende des Seniorenbeirates der Stadt, kündigte sie an. Außerdem ist sie Mitglied des Seniorenbeirates des Landkreises Oder-Spree.

Ebenfalls verabschiedet wurden Ralf Miethe (Freie Wählergemeinschaft, Stadtverordneter seit 2003) und Ann Matthies (SPD, seit 2014), die bei der Sitzung am Donnerstag allerdings fehlte.