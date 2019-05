Museumspark bekommt Spielplatz

Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Ein knappes Jahr nach dem Start der Museums- und Kultur GmbH sieht Geschäftsführer Roderik Daul das Unternehmen "auf einem guten Weg". Es habe inzwischen "wirtschaftliche Grundstabilität" erreicht, berichtete er am Donnerstagabend vor der Gemeindevertretung.

Vor allem im Museumspark wolle man die Attraktivität steigern, damit Besucher öfter kommen. So würden in Kürze 100 000 Euro in einen neuen Spielplatz investiert – auf dem Areal, wo früher die Kräne standen. Ein Teil der Geldes kommt aus dem Programm nationale Projekte des Städtebaus, eine große Summe von Cemex. Im Juli soll der Bau beginnen, kündigte er an. Zudem werde ein Trimm-Pfad angelegt. Die Arbeiten starten gerade. Die Kleinbahnstrecke wird eröffnet, und man hoffe, Fördermittel für die Schachtofenbatterie zu bekommen. Daul erinnerte zudem an angeschaffte Landrover. Tourenangebote mit den Autos könnten auch die Ortsteile einbinden.

Ebenfalls im Juli findet im Park das Bergfest statt. Dafür habe man mehr Geld in die Hand genommen und die Band Münchener Freiheit engagiert. Damit hoffe er, auch Leute in den Park zu bekommen, die sonst nie kämen.

Mit den Besucherzahlen zurückliegender Veranstaltungen war Daul zufrieden. Ostern 2019 gab es mit über 5000 Gästen einen Rekord, auch Walpurgis (3000) und Weihnachtszauber (2000) seien gut gelaufen. Den Museumspark könne man wirtschaftlich betreiben, glaubt er. Mit dem Kulturhaus sei dies schwieriger.

Auch dort sei aber einiges passiert. Die Technikausstattung wurde verbessert, 250 neue Stühle angeschafft, kleinere Renovierungen vorgenommen. Derzeit laufen Untersuchungen vor größeren Investitionen.

Daul bestätigte auf Nachfrage, dass die Touristinfo nicht mehr zertifiziert ist. Für ihn sei kein Vorteil erkennbar, deshalb habe er entschieden, dies nicht mehr zu finanzieren.