Vier Titelträger gesucht

Dirk Schaal

Britz (MOZ) Entscheidungen stehen am Wochenende im Fußball an – nicht nur Sonnabend im Berliner Olympiastadion wenn RB Leipzig und Bayern München um den DFB-Pokal kämpfen, auch hierzulande geht es in einigen Spielen um die Wurst.

Bei den Männern haben sich alle Barnimer Vertreter bereits aus den Pokalwettbewerben verabschiedet. Im Landespokal wird Sonnabend das Finale Optik Rathenow gegen Energie Cottbus angepfiffen. Im Pokalwettbewerb des Fußballkreises Oberhavel/Barnim ist mit Rot-Weiß Schönow die letzte Barnimer Mannschaft im Viertelfinale gescheitert, sodass das Halbfinale ein Quartett aus Oberhavel bestreitet.

Wer trotzdem guten Barnimer Fußball schauen will, der ist am Sonntag in Britz und im Eberswalder Westendstadion gut aufgehoben.

Zum Meisterschaftsfinale der Nachwuchsfußballer lädt der Fußballkreis am Sonnabend auf den Britzer Sportplatz ein. Die 16 Spitzenmannschaften der Kreisligen von F-, E-, D- und B-Junioren spielen ihre Meister aus. Dabei treffen die jeweils Ersten der Kreisligen Ost und West aufeinander, um den Kreismeister auszuspielen, sowie die Zweitplatzierten, die im kleinen Finale den Sieger ermitteln.

FSV ist großer Favorit

Bei den F-Junioren treffen bereits um 9 Uhr der Oranienburger FC und der FSV Bernau aufeinander. Die OFC-Kicker sind Titelverteidiger, auch wenn ein Großteil der Mannschaft mittlerweile in die nächsthöhere Altersklasse aufgerückt ist. Favorisiert geht jedoch der FSV in die Begegnung. 16 Siege in 16 Saisonspielen sprechen da eine deutliche Sprache, auch wenn der OFC die Kreisliga West recht deutlich dominiert hat. Parallel dazu treffen um Spiel um Platz 3 Forst Borgsdorf und Fortuna Britz aufeinander.

Punktgleich lagen am Ende in der Kreisliga Ost der E-Junioren Rot-Weiß Schönow und Fortuna Britz an der Spitze. Das bessere Torverhältnis sorgte für den Staffelsieg der Bernauer. Die treffen um 10 Uhr auf Oberhavel Velten, die sich deutlich in der West-Staffel durchsetzen konnten. Die Britzer Kicker empfängt gleichzeitig die SpG Falkenthal/Liebenwalde.

Der FSV Bernau II bestreitet das Finale der D-Junioren um 12 Uhr gegen den Birkenwerder BC. Nur um einen Punkt setzten sich die Bernauer gegen den FSV Basdorf durch. Auch Birkenwerder musste am Ende zittern. Ganze vier Tore waren sie besser als der SV Zehdenick bei Punktgleichheit. Also ein Kreismeisterschaftsfinale, das keinen eindeutigen Favoriten hat.

Den Abschluss des Finaltages bilden die Spiele der B-Junioren. Dabei treffen im Finale wiederum ein Team des FSV Bernau und die SpG Sachsenhausen/Gransee aufeinander. Die Bernauer konnten sich in der Staffel A recht deutlich mit sechs Punkten Vorsprung gegen die SpG Löwenberg/Falkenthaler Füche durchsetzen. Ebenso deutlich holten die Oberhaveler den Staffelsieg gegen die SpG Zepernick/Schönow. Insofern darf man sich bei beiden Partien auf spannende Vergleiche einstellen.

EWE-Finalisten messen sich

Im Westendstadion treffen zur gleichen Zeit, Start 10 Uhr, acht E-Juniorenmannschaften als Finalisten des EWE-Cups aufeinander. Ob der OSV Eberswalde seinen Heimvorteil nutzen kann, das bleibt abzuwarten. Denn mit dem FV Erkner, Blau-Weiß Baabe und MLUKS Gubin haben sie starke Gegner in der Vorrundengruppe, die alle in die Finalrunde einziehen wollen. Aber auch die Gruppe B mit UKS Zielona Gora, FSV Garz, Jahn Bad Freienwalde und Preußen Bad Saarow ist nicht zu unterschätzen.