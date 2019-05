Neue Regenreifen sichern Doppelsieg

Roland Hanke

Bratislava (MOZ) Selbst der starke Dauerregen konnte seiner sonnigen Laune keinen Abbruch tun: Automobil-Rennfahrer Olaf Haeusner vom Team H & S Motorsport aus Fürstenwalde ist von der zweiten Station im diesjährigen Carbonia Cup mit zwei Siegen an die Spree zurückgekehrt. Auf dem Slovakia Ring in der Nähe von Bratislava setzte sich der Fürstenwalder am Mittwoch in seinem BMW M3 GT in zwei Wertungsläufen jeweils als Sieger gegen neun Mitkonkurrenten seiner Klasse A3 bis 3000 Kubikzentimeter Hubraum durch. In der Gesamtwertung aller Klassen mit 37 Fahrzeugen wurde er jeweils Dritter.

"Ich freue mich riesig, zumal mit dem Dauer-Starkregen extrem schwierige Bedingungen zu meistern waren", erklärt der 52-Jährige, der erstmals seit 2017 wieder auf dem obersten Treppchen im Carbonia Cup stand. "Nach dem Ausfall beim Saisonauftakt Anfang April im tschechischen Most bin ich hoch motiviert zum Slovakia Ring gefahren, um dort vorn mitzumischen. Da hat prima geklappt." In Most war Haeusner bereits im ersten Training mit technischem Defekt ausgefallen. Den konnte er zu Hause schnell reparieren.

Erstes Rennen kurz vor Abbruch

Und am Montag vor der Abreise in die Slowakei kamen auch die neuen Regenreifen. Dies sollte sich in den beiden Wertungsläufen auszahlen. "Es hat am Mittwoch dermaßen stark auf dem Slovakia Ring geregnet, dass das erste Rennen kurz vor dem Abbruch stand. Nach drei Runden hinter dem Safety-Car konnten wir den Lauf dann doch aufnehmen und acht Runden später war ich Sieger", berichtet der Fürstenwalder, der zuvor Trainingsbester in seiner Klasse und Fünfter in der Gesamtwertung war.

Da der Zeitplan durch den Regen und die daraus resultierten Unfälle weit ins Hintertreffen geriet, wurde der Zieleinlauf zur Startaufstellung in Rennen 2. Olaf Haeusner holte nach elf Runden bei etwas trockener werdenden Strecke abermals Sieg und Rang 3. "Meine nagelneuen Regenreifen haben den Ausschlag gegeben", sagt er. Weiter geht es für den Fürstenwalder in drei Wochen, am 12. Juni, auf dem Pannoniaring in Ungarn.