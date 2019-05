Test auf dem Rennsteig für eigenen Lauf

Olaf Gardt

Beeskow/Eisenhüttenstadt (MOZ) Traditionell waren mehrere Mitglieder des Schlaubetal-Marathon-Vereins beim Rennsteiglauf in Thüringen am Start, um ihre Leistungsfähigkeit zu testen und letzte Anregungen für den eigenen Marathon im Herbst zu holen. Olaf Gardt ging dabei auf die Supermarathon-Strecke über 73,9 Kilometer von Eisenach nach Schmiedefeld. Mit 8:52:23 Stunden, seiner persönlichen Bestzeit, belegte er unter den rund 1600 gestarteten Männern Platz 755.

Vereinsvizechefin Kathlen Wesner-Martin kam beim Marathon nach 5:54:32 h als 589. von knapp 900 Frauen ins Ziel. Den Marathon absolvierten auch Michael Heinze (4:30:05) sowie Mario Gericke (4:30.15). Der hatte drei Wochen zuvor in Dresden beim Oberelbemarathon mit 3:52:13 h erstmals einen Marathon unter vier Stunden absolviert. Im kommenden Jahr will er mit Heinze und Gardt den Supermarathon in Angriff nehmen.

Im Schlaubetal am 19. Oktober

Anett Otto hatte sich bereits vor dem Lauf entschieden, die Marathonstrecke bei km 33,4 (4:36:19) zu verlassen. Diese Möglichkeit besteht beim Rennsteig seit dem vergangenen Jahr. Jürgen Wesner war über die 17 km Nordic-Walking-Strecke unterwegs, für die er 2:50:27 h benötigte.

Nach dem Rennsteig ist nun vor dem Schlaubetalmarathon. Der startet am 19. Oktober an der Eisenhüttenstädter Inselhalle. Neben dem Cross-Marathon, der über einige Kilometer direkt am Flusslauf der Schlaube entlangführt, gibt es auch eine Halb- und eine Viertelmarathondistanz. Die kürzeren Strecken werden auch für Walker angeboten. Außerdem können Kinder am Biene-Majathon über 421 Meter teilnehmen. Auf der Internetseite des Vereins ist ab sofort ein Link zur Anmeldung freigeschaltet. Wer sich bis Ende August einträgt, zahlt ein ermäßigtes Startgeld.

Weitere Infos im Internet unter: http://schlaubetalmarathon.blog-spot.com