Klimastreik zur Europawahl auch in Frankfurt

Viktoria Waldvogel

Frankfurt (Oder) Die Fridays-for-Future-Bewegung rief am Freitag zum Klimastreik zur Europawahl auf. Auch in Frankfurt demonstrierten gut 150 Schüler, Studenten und Erwachsene. Sprecherin Bibiane Buckler forderte Schüler und Eltern auf, mehr mit dem Fahrrad zu fahren und auf Wochenendtrips nach London mit dem Flugzeug zu verzichten. Mit der Demo wollten die jungen Aktivisten zudem Wahlberechtigte auf die Dringlichkeit des Klimaschutzes aufmerksam zu machen. Denn die meisten der streikenden Schüler dürfen am Sonntag ja noch nicht wählen.