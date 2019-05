Badesaison

MAW

Eberswalde Die Tage werden wärmer, da locken die heimischen Badeseen mit angenehmer Abkühlung. Gerade Kindern macht das besonders viel Spaß. Damit das Baden aber auch ein Spaß bleibt und nicht gefährlich wird, gilt es das ein oder andere zu beachten.

Im Rahmen eines Kindergartentages der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), Kreisverband Barnim, erläuterten Sylvia Liedtke und Rosemarie Liese in dieser Woche Kindern der Johanniter-Kindertagesstätte am Kupferhammerweg, was es alles zu beachten gilt, wenn man ins kühle Nasse geht. Den Kindergartentag gibt es seit fast zehn Jahren.

Nicht mit vollem Magen

Unter anderem erklärte Sylvia Liedtke die Bedeutung der verschieden farbigen DLRG-Flaggen. Gelb bedeutet "Achtung! Alle Nichtschwimmer aus dem Wasser", hieß es da. Bei Rot müssen alle raus. "Es droht Gefahr für Leib und Leben", so Sylvia Liedtke. Aber auch ganz einfache Verhaltensregeln, wie nicht mit vollem Magen ins Wasser zu gehen, nicht dort zu baden, wo Schiffe und Boote fahren, nicht in unbekannte Gewässer springen oder sich nicht selbst zu überschätzen, wurden spielerisch und anschaulich vermittelt.

Dass es auf dem Gelände der Kita kein Wasser gibt, war dabei übrigens überhaupt kein Problem: Als Ersatz gab es ein buntes Tuch, das von den Kindern eifrig geschwenkt wurde. Es wurde außerdem gepuzzelt, gespielt und aufmerksam zugehört. Mit dabei auch das bunte DLRG-Maskottchen Nobbi. Am Ende wussten die Mädchen und Jungen dann, worauf es beim sicheren Baden ankommt und wie man sich richtig verhält.