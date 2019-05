Gabriele Rataj

Buckow (MOZ) Den zweiten Entwurf des Flächennutzungsplans für die Stadt Buckow samt Begründung und Umweltbericht sowie einigen Zusätzen hat die Mehrheit der Stadtverordneten am Mittwoch billigend zur Kenntnis genommen. Damit ist der Weg frei zur nächsten öffentlichen Auslegung der umfangreichen Planungsunterlagen. Behörden und Bürger bekommen erneut die Gelegenheit, ihre Hinweise und Anregungen einzubringen.

Über Jahre vergebliche Versuche

Das haben die Stadtverordneten in der letzten Sitzung dieser Legislaturperiode bei drei Enthaltungen und einer Gegenstimme noch auf den Weg bringen können. Denn es ist eine lange Wegstrecke, die Buckow hin zu einem genehmigten und damit zwingend anwendbaren Flächennutzungsplan zurückzulegen hat. Schließlich wird seit den 1990er-Jahren in Abständen versucht, einen solchen zu erlangen.

Dass die Versuche versandeten oder letztlich ruhten, liegt zum guten Teil durch Buckows Lage mitten im Naturpark Märkische Schweiz mit allen seinen Schutzgebieten und andererseits durch seine geomorphologische Lage im sogenannten Buckower Kessel begründet.

Die gegebene räumliche Enge führt geradezu zwangsläufig zu Kollisionen zwischen Ansiedlungsabsichten, Bauwünschen und natur- bzw- landschaftsschutzrechtlichen Regelungen. Aber Buckow möchte Kneipp-Heilbad werden. Auch dafür muss ein auf Zukunft weisender Bauleitplan für die Stadt her. Ein Flächennutzungsplan, der die strategischen Ziele des Kneipp-Kurortes für die Zukunft festhält, ist Voraussetzung.

Im Interesse weiteren Fortgangs

2016 wurde das Prozedere daher erneut in Angriff genommen und 2018 nach zahlreichen Gesprächen, Debatten und Ortsbegehungen ein erster Entwurf in die öffentliche Beteiligungsrunde geschickt. Am Mittwoch lag den Stadtverordneten nun der danach angepasste und aktualisierte zweite Entwurf samt den zuvor eingegangenen Hinweisen und Anregungen vor. Dieser Entwurf wäre in der vorliegenden Form genehmigungsfähig, stellte die Vertreterin der Landplan GmbH voran.

Mit Blick auf die Einwendungen von Bürgern wurde von Stadtverordneten wie Bert Leuendorff (CDU) oder Gerhard Richter (Linke) nochmals nachdrücklich auf die als Kur-Sondergebiete gekennzeichneten Entwicklungsflächen K1 und K2 aufmerksam gemacht. Als Erweiterungsfläche für die Mutter-Kind-Klinik gedacht, verbergen sich dahinter derzeit das Gründreieck vor der Mutter-Kind-Klinik sowie die unbebaute Fläche zwischen Klinik und der nächsten Wohnbebauung an der Werderstraße.

Diese Flächen als Grünfläche im Plan auszuweisen, dieser Antrag wurde indes ebenso mehrheitlich abgewiesen wie jener, das seit gefühlten Ewigkeiten strittige Fischerberg-Gebiet als sogenannte Weißfläche aus dem Flächennutzungsplan herauszunehmen – m Interesse eines Fortgangs des erforderlichen Prozederes.