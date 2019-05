Konkurrenz für Westerkamp Konkurrenz für Westerkamp

mm

Finowfurt Bisher stand nur Wilhelm Westerkamp vom Bündnis Schorfheide als Bürgermeisterkandidat fest. Nun gibt es mit Sven Weller (BVB/Freie Wähler) einen weiteren Bewerber auf den Chefsessel im Rathaus, über den der Bürger am 1. September entscheidet. Er wolle antreten und gewinnen, heißt es in Wellers Pressemitteilung.

Im Kommunalwahlkampf der vergangenen Wochen seien immer wieder Fragen gestellt, ob die Freien Wähler Schorfheide auch einen Bürgermeisterkandidaten stellen und wenn ja, ob es "der Weller" macht. An den Plakaten des Schorfheiders kommt man bereits jetzt nicht vorbei. Der 44-Jährige kandidiert auch für die Gemeindevertretung Schorfheide und für einen Sitz im Kreistag.

Ziele bleiben die gleichen

Wellers Ziele seien die selben wie zur jetzigen Kommunalwahl, heißt es in der Mitteilung: die Stärkung des ländlichen Raumes, mehr Mittel für Schulen, Kitas, Senioren und Familien. Dazu gehöre ein Ausbau des ÖPNV besonders auch für ältere Menschen, ein Kinder- und ein Frauenarzt für Schorfheide, Bürgerhaushalte und Budget für die Gemeinde und alle Ortsteile, Ortsteilentwicklungskonzepte, welche durch und für die Bürger mitgestaltet und beschlossen werden. Ein sozialer, altersgerechter Wohnungsbau auch auf dem Land und mehr Transparenz der Verwaltung.

Wellers offizielle Nominierung ist am Sonnabend in Klandorf geplant. Der gelernte Konstruktionsmechaniker lebt mit seiner Familie in Finowfurt und hatte im vergangenen Jahr für den Landratsposten kandidiert. Im November wurde bekannt, dass Weller im Wahlkreis 13 (Eberswalde, Schorfheide, Joachimsthal) um einen Sitz im Brandenburger Landtag ringen möchte.