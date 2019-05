78 Bewerber für zwei Stadt-Stellen

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Kämmerer Steffen Schulze hat bekräftigt, dass die Umfirmierung der Tourismuszentrale zur Stadtinformation pünktlich zum 1. Juni umgesetzt wird. Die Stadt hatte den Vertrag mit dem Tourismusverein über die Betreibung des Büros gekündigt, weil der Verein zuletzt personell nicht in der Lage war, die vereinbarten Öffnungszeiten abzusichern. Anfang des Jahres hatte die neue Geschäftsführerin überraschend ihr Amt aufgegeben.

Die Verwaltung hatte nach der Entscheidung zwei Teilzeitstellen für die Stadtinformation ausgeschrieben. Nach Angaben des Rathauses gab es darauf 78 Bewerbungen, überwiegend von Frauen. Die Bewerbungen seien aus dem gesamten Kreisgebiet und der Stadt Frankfurt gekommen, so Bürgermeister Frank Steffen. Zwölf Bewerber habe man zu Vorstellungsgesprächen eingeladen und letztendlich beide Stellen besetzt.

Da nicht beide neuen Mitarbeiter am 3. Juni, dem ersten Arbeitstag im neuen Monat, beginnen können, werde man zunächst etwas improvisieren, so Schulze. Auch künftig werde es so sein, dass andere Mitarbeiter des Rathauses in der Information aushelfen. Diese soll immerhin montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet sein, außerdem sonnabends von 9 bis 12 Uhr. Der Service für die Beeskower mit der Ausgabe der gelben Säcke, dem Verkauf von Beeskow-Gutscheinen und anderen Dingen bleibe erhalten. Unterkunftsbuchungen seien nicht mehr möglich.gar