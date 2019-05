MittwochsTalk mit Wulf Karkoschka

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es ist gut 50 Jahre her, als an der Frankfurter Sportschule Moderne Fünfkämpfer ausgebildet wurden. Wulf Karkoschka wirkte daran aktiv mit. Er hatte ab 1960 bei Dynamo Hoppegarten selbst diese vielseitige Sportart betrieben. Am Mittwoch ist er zu Gast beim 2. MittwochsTalk im Kiez. Ab 18 Uhr wird er im Nachbarschaftstreff Gute Stube (Pablo-Neruda-Block 2) über die damaligen Zeiten sprechen.

Der DHfK-Absolvent Wulf Karkoschaka hatte erst als Fachgruppenleiter, dann als Cheftrainer Moderne Fünfkämpfer ausgebildet, die bei DDR-Meisterschaften im Nachwuchs und beim FDJ-Pokaldreikampf Titel und Medaillen gewannen. Einer von ihnen, Jörg Tscherner, nahm 1968 an den Olympischen Spielen teil.

Seit 20 Jahren spielt Karkoschka (80) wieder Fußball, ist beim 1. FC Frankfurt immer noch aktiv. Seine Frau Barbara war Weltmeisterin im Fallschirmspringen, Sohn Ulf Biathlet.

Während der Talk-Pause zeigen Fußball-Mädchen ihre technischen Fertigkeiten.