MOZ

Eisenhüttenstadt Die Progroup AG, mit 150 Angestellten einer der größeren Arbeitgeber in Eisenhüttenstadt, zeigt in einer Ausstellung Kunst aus Papier. Die Exponate Plastiken, Bilder und Fotos sind das Ergebnis des Projekts "Mensch & Papier", das der Verein Wi-Wa-Wunderland mit Hilfe der Spende von Progroup umgesetzt hat. Nachdem die Kunstwerke der Kinder und Jugendlichen seit Februar im Städtischen Museum ausgestellt werden, ist die Ausstellung jetzt in die Räumlichkeiten der Papierfabrik in der Oderlandstraße gewandert.

"Diese wunderbare Ausstellung ist Zeugnis guter Nachbarschaft. Denn gesellschaftliche Verantwortung bedeutet für uns, in die Bildung von Kindern und Jugendlichen zu investieren. Das Resultat hier in Eisenhüttenstadt zeigt, was mit Kreativität, Spaß und Einsatzwillen alles erreicht werden kann. Ich danke dem Verein Wi-Wa-Wunderland für die Idee und Umsetzung", sagte Herta Heindl, Ehefrau des Vorstandsvorsitzenden und Gründers der Progroup AG.