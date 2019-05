Notaufnahme wird modernisiert

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der zweite Bauabschnitt der Modernisierung im Bereich der Zentralen Notaufnahme der Städtisches Krankenhaus Eisenhüttenstadt GmbH wird in der kommenden Woche abgeschlossen. Das teilte das Krankenhaus mit. "Mit diesem Abschnitt wurden zwei Untersuchungsräume, ein Patientenüberwachungsraum mit vier Betten, Sozialräume für das Personal, Sanitärräume für Patienten, ein neuer unreiner Arbeitsbereich sowie neue Brandschutzvorrichtungen fertig gestellt", heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Sanierung geht weiter. Ab Montag, den 3. Juni, kann dann lückenlos der 3. Bauabschnitt be-ginnen. "In diesem werden der Eingangsbereich, der Wartebereich, ein weiterer Patientenüberwachungsraum für infektiöse Fälle, ein behin-dertengerechtes WC, ein Triage-Raum und die Anmeldung umgebaut", erklärt till Frohne, Geschäftsführer der Krankenhaus GmbH. Für die Patienten bedeute das, dass während der Baumaßnahme der bisherige Eingang von außen in die Zentrale Notaufnahme nicht zur Verfügung steht. "Behandlungsbedürftige Bürgerinnen und Bürger erreichen die Notaufnahme über den barrierefreien Seiteneingang Westflügel (Funktionsdiagnostik/Operative Tagesklinik) beziehungsweise über den Haupteingang", so Frohne. Zur Wegeführung werden Schilder aufgestellt und zusätzlich Fußbo-denmarkierungen aufgebracht. Der Geschäftsführer bitte um Verständnis.