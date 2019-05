Sechs Runden in wechselnden Teams

Marco Stumpf

Schwedt In der "Dreiklang"- Sporthalle hat das zweite sogenannte Kennenlern-Turnier im Badminton stattgefunden. Die verschiedenen Trainingsgruppen des TSV Blau-Weiß trainieren an fünf Tagen in der Woche an unterschiedlichen Orten in Schwedt.

Der Wettkampf war von zahlreichen fleißigen Helfern aus dem Verein wie gewohnt sehr gut organisiert worden. 17 aktive Sportler und zahlreiche Zuschauer konnten sich durch das gewählte Spielsystem mit sechs Spielrunden, bei dem nach jeder Partie die Mixed- oder Doppelpartner neu ausgelost wurden, nicht nur sportlich kennenlernen, sondern auch noch intensiver ins Gespräch kommen.

Im Vorfeld wurden die erfolgreichsten Spieler der Abteilung Badminton im Jahr 2018 ausgezeichnet. Hier bekamen Justin Thies, Maurice Pleuse und stellvertretend Daniela Grote für ihre sportlichen Erfolge in verschiedenen Wettkämpfen Glückwünsche und Präsente von Abteilungsleiterin Doreen Roskosch.

Erik und Eni Sieger bei Kindern

Die sportlichen Gewinner im Kennenlern-Turnier waren bei den Kindern Erik Geißler und Eni Loest. Bei den Erwachsenen erreichte Justin Thies mit sechs gewonnenen Partien erneut den ersten Platz, dicht gefolgt von René Krause, der fünf Spiele gewann, und dem drittplatzierten Danish Mirza (ebenfalls fünf erfolgreiche Begegnungen).

Letztlich waren alle Teilnehmer und Zuschauer gleichermaßen Gewinner eines interessanten Tages.