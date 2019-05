Müllroser Kita wächst weiter

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Wer will fleißige Handwerker sehn? Der muss zu uns Kindern gehn", singen die Mädchen und Jungen der Kita "Schlaubespatzen" gemeinsam mit ihren Erzieherinnen, um dann fortzusetzen: "Oh wie fein, oh wie fein, die Kita wird bald fertig sein!" Bald – das wird, wenn alles glatt läuft, im Frühjahr 2020 sein. Und ob die Kita dann wirklich fertig sein wird, das kann heute noch niemand so genau sagen. Zumindest soll dann aber der nächste Anbau der Einrichtung bezogen werden können – ein Erweiterungsbau, für den am Donnerstagnachmittag (und damit noch rechtzeitig vor der Kommunalwahl) der symbolische erste Spatenstich vollzogen worden ist.

Anbauten gab es für die kommunale Kita, die seit Jahren unter notorischem Platzmangel leidet, schon einige. Und in der über Jahre geführten Diskussion haben Stadtverordnete und andere Bürger auch immer mal wieder da­rauf hingewiesen, dass ein kompletter Kita-Neubau wahrscheinlich kostengünstiger und auch von der räumlichen Gestaltung vorteilhafter geworden wäre. Doch in der Stadtverordnetenversammlung (SVV) hatten entsprechende Vorschläge keine Mehrheit gefunden. Der aktuelle Bürgermeister Detlef Meine (parteilos) wies denn in seinem Grußwort auch darauf hin, dass die SVV letztlich mehrheitlich für den Anbau gestimmt hat, bei einer Gegenstimme, und zwar seiner eigenen, "und dazu stehe ich auch". Wobei zur ganzen Wahrheit natürlich gehört, dass sich vor der Entscheidung beispielsweise auch die Abgeordneten der PWM stark gemacht hatten für einen kompletten Kita-Neubau, dann aber, als klar war, dass es dafür keine Mehrheit geben würde, einem Anbau zustimmten – weil nur so die Kita die neuen Räume bekommen würde.

"Die Mehrheit entscheidet und nun freue ich mich auf den Anbau", sagte Detlef Meine abschließend. Dieser Anbau wird geplant knapp 1,1 Millionen Euro kosten. Mit diesem Geld werden drei neue Gruppenräume für die Krippenkinder unter drei Jahre, ein Erzieherraum, ein Technikraum, ein Flurbereich und am Spielplatz ein Lagerschuppen bezahlt. Fast 90 Prozent der Gesamtkosten, und zwar genau 950 000 Euro, werden über Fördermittel finanziert – mit Geld aus dem Programm Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-2018 des Bundesfamilienministeriums, ausgereicht von der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB).

Schlaubetals Amtsdirektor Matthias Vogel beglückwünschte die Stadt Müllrose dazu, "dass sie so viel Geld investiert, um die Betreuung unserer Kleinen zu verbessern", und dankte der ILB für die großzügige Förderung, denn: "Das ist nicht selbstverständlich".

Für die Erzieher und Kinder sei der Baubeginn "definitiv ein Grund zur Freude", sagte Kita-Leiterin Ina Fest am Freitag. Mit dem Erweiterungsbau werde sich die Situation in der Kita verbessern. "Sicher hätte man noch andere Möglichkeiten gehabt, zum Beispiel einen kompletten Neubau, aber es ist so entschieden worden." Die Nachfrage nach Kita-Plätzen sei seit Jahren hoch, es gebe eine Warteliste. "Wir brauchen die neuen Räume dringend und hoffen, dass die Bauarbeiten zügig vorangehen." In der Kita "Schlaubespatzen" werden derzeit 118 Kinder betreut.