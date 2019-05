Kaffeeklatsch mit Nachbarn

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Vor zwei Jahren, so erzählt die 80-Jährige, sei sie aus der Lutherstadt Wittenberg nach Eisenhüttenstadt gezogen, weil hier die Tochter mit Familie lebt. Und sie macht keinen Hehl daraus: Am Anfang hat es ihr überhaupt nicht gefallen. Am Freitagnachmittag wurde das mit einem Lachen erzählt. Längst ist die Wohnung in der Alten Ladenstraße zur zweiten Heimat geworden – nicht zuletzt durch nette Nachbarn, mit denen gemeinsam auch mal eine Fahrt unternommen wird.

Ihr gegenüber sitzt eine 84-Jährige von der Aufbaugenration. Viermal sei sie schon in Eisenhüttenstadt umgezogen, vor einigen Jahren in die frisch sanierten Objekte im I. Wohnkomplex. Und als sie sagt, dass sie sich wohl fühlt in der Wohnung, da ist nur allgemeine Zustimmung zu vernehmen.

Diese und andere Geschichten waren am Freitag auf dem Vorplatz vor dem Gewi-Treff zu hören. Dort war eine lange Kaffeetafel eingerichtet – "ganz in Weiß". Vorbereitet und auch dazu eingeladen hatten Andrea Peisker, Behinderten- und Seniorenbeauftragte der Stadt, sowie Quartiermanagerin Nadine Müller vom Stadtteilbüro offis. "Wir haben uns überlegt, was wir mit diesem tollen Platz hier machen", erklärte Andrea Peisker einen Grund, eine Kaffeetafel unter freiem Himmel aufzubauen. Zum anderen sollte es darum gehen, dass sich die Anwohner aus den Blöcken Alte Ladenstraße, Rosa-Luxemburg- und Karl-Liebknecht-Straße näher kennenlernen und womöglich auch neu kennenlernen. "Nach den umfangreichen Sanierungen der Blöcke sind viele Bewohner neu in die Blöcke gezogen", erklärte Andrea Peisker. Und tatsächlich: Bei Kaffee, Tee und Kuchen, den die Schüler-Firma Petzi der Pestalozzi-Schule gebacken hatte und der diesmal gesponsert wurde sowie vom Team des Gewi-Treffs liebevoll vorbereitet worden war, waren schnell Gesprächsthemen gefunden. Vor allem waren fast alle vorbereiteten Plätze besetzt. "Ich schätze es sind doppelt so viele da, wie sich angemeldet haben", freute sich Andrea Peisker über die große Resonanz auf dieses Experiment, passend zum bundesweiten Tag des Nachbarn, der am Freitag begangen wurde.

Und die Aktion soll keine Eintagsfliege bleiben. Andrea Peisker und Nadine Müller hoffen auf Nachahmer. Damit solche Nachbarschaftstreffen nicht groß vorbereitet werden müssen, bietet das Stadtteilbüro Unterstützung mit an. Dort kann man sich eine Aktionsbox ausleihen, die Utensilien enthält, die für einen gemütlichen Kaffeeklatsch benötigt werden. Andreas Peisker nennt unter anderem Hussen für die Stühle, Tischdecken, Teelichter und Vasen, alles in Weiß. Nur der Kuchen, der Kaffee und das Geschirr müssen selbst mitgebracht werden. Andrea Peisker hofft auf viele Nachahmer, vor allem aber auf angeregt Gespräche und viele neue und nette Bekanntschaften in der direkten Nachbarschaft.