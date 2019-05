Bauchtanz bis Schminken

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Noch schauen Sofia (5) und Leni (3) ein wenig skeptisch. Doch nachdem Tätjana und Celine von der Flexiblen Jugendarbeit die beiden Mädchen fertig geschminkt haben, strahlen beide übers ganze Gesicht. "Wie eine Fee siehst du nun aus", sagt die Mutter von Leni. Sie sitzen unter dem Schminkzelt auf dem Platz der Begegnung.

Sich begegnen ist das Stichwort bei den vielen Nachbarschaftsfesten, die von Donnerstag bis Sonnabend in ganz Frankfurt stattfinden. "Ich habe lange nicht mehr getanzt", sagt Achim Leh. Dabei macht der 89-Jährige beim Hin-und-Her-Schunkeln doch eine gute Figur, zusammen mit der Sozialbetreuerin Annett Schmidt. Auch die anderen Bewohner des Seniorenhauses Jungclaussenweg genießen die Sonne bei Kaffee und Kuchen. Vor dem Jugendklub "Chillerstreet" besprayt Tom einen Jutebeutel. "Das Fest der Nachbarn" steht in roter Farbe später darauf. Gemeinsam mit seinem Freund Jeremy – genannt "Tom und Jerry" – gestalten sie seit sieben Jahren Graffiti.

Lach-Quiz und Seiltanz

Bei Linsensuppe und Bratwürstchen ließen es sich die Nachbarn in der Berliner Straße 38 gut gehen. "Ich werte gerade unser Lach-Quiz aus", sagt Organisatorin Claudia Ticra. Fragen wie "Wo macht ein Skelett Urlaub?" – Antwort: "Am Toten Meer" sorgten für Erheiterung bei Jung und Alt. Während die Kinder Seilhüpfen und Seiltanz spielen, schauen sich ihre Eltern bei der "Klamotteria" Babysocken oder Secondhand-T-Shirts an.

Elegant und schwungvoll wirbelt die Bauchtänzerin Magdalena über den Innenhof der Volkshochschule. "Das macht sie sehr gut", ist Helmut Kranefeld beeindruckt. Danach erfreut die CVJM-Gruppe "TenSing" mit ihrem Gesang die Zuhörer. Und im Sportraum der VHS stand am Nachmittag kein Fuß mehr still – Swing üben war angesagt. Es lohne sich immer wieder, zum Fest zu kommen, so Kranefeld. Deswegen komme er jedes Jahr gerne wieder. Für nette Gespräche, gutes Essen und für die Auftritte.