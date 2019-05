Wasserschaden im Gemeindehaus wurde behoben

Jürgen Rammelt

Großzerlang Großzerlangs Ortsvorsteher Bernd Starke ist zufrieden. Der Wasserschaden am Gemeindehaus wurde von der Stadt Rheinsberg behoben. In dieser Woche überzeugte sich Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) von der fachgerechten Ausführung der Reparatur.

Am Gemeindehaus war vor geraumer Zeit festgestellt worden, dass an einer Stelle die Außenwand durchnässt war. Wie der für Hochbau zuständige Mitarbeiter im Rathaus, Willi Eckelmann, erklärte, stammte die ins Mauerwerk eingedrungene Feuchtigkeit vom ungenutzten Keller. In dem stand das Wasser einige Zentimeter hoch und war vermutlich vom Fallrohr der Dachrinne ins Mauerwerk gelangt.

Damit der Schaden nicht noch größer wird, wurde eine Reparatur dringend notwendig. Diese ist nun erledigt. Laut Eckelmann belaufen sich die Kosten auf 6 500 Euro. Verwendet wurden dafür Haushaltsreste, die nicht abgerufen worden waren. Bernd Starke freut sich über die Reparatur. Bloß mit dem Glattputz, der jetzt im unteren Bereich des Giebels angebracht ist, will er sich nicht anfreunden.

Das Gemeindehaus in Großzerlang beherbergt eine Bibliothek, die von den Einwohnern hin und wieder genutzt wird. Außerdem finden in dem Gebäude regelmäßig Spielabende, die Beratungen des Ortsbeirates und auch private Feiern statt. Am Sonntag dient das Gebäude als Wahllokal. Rund 40 000 Euro sind nach den Worten des Ortsvorstehers bisher von der Stadt und der Gemeinde für den Erhalt und die Ausstattung des Hauses ausgegeben worden.

Für Bürgermeister Schwochow sind die 16 Gemeindehäuser in den Ortsteilen von Rheinsberg wichtige Orte für das Gemeinschaftsleben. Obwohl sich die Gebäude laut Eckelmann alle in einem guten Zustand befinden, werden immer wieder Reparaturen fällig. Auch in Großzerlang ist mit der Ausbesserung des Wasserschadens längst nicht alles im Reinen. Das Gemeindehaus hätte eine neue Dacheindeckung dringend nötig.

Bernd Starke hatte dafür sogar schon einen Sponsor an der Hand, der die Ziegel für das Dach spendieren wollte. Die Stadt hätte lediglich die Eindeckung bezahlen müssen. Doch das dafür benötigte und beantragte Geld wurde immer wieder für andere dringende Projekte verwendet, bis nach drei Jahren der Spender die Nase voll hatte und sein Angebot zurückzog.