Bis jetzt mehr als 1400 Briefwähler

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) 10 655 Wahlberechtigte sind am Sonntag in Bad Freienwalde aufgerufen, ihrem Wahlrecht nachzugehen. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet "Bei der Europawahl hat der Wähler eine Stimme, bei der Wahl des Kreistages, der Stadtverordnetenversammlung sowie der Ortsbeiräte jeweils drei Stimmen", erklärte Anja Neumann-Körber, Wahlleiterin der Kurstadt. Dies betrifft die Stadt außer Bralitz. Dort haben sich keine Kandidaten für den Ortsbeirat gefunden. Folglich wird dieser erst am 1. September zur Landtagswahl gewählt.

In der Kernstadt stehen in jedem Wahllokal drei, in den Ortsteilen vier Urnen. "Wir mussten größere Wahlkabinen anschaffen, um das Wahlgeheimnis sicherzustellen", berichtete die Wahlleiterin. Grund sei der riesige Wahlzettel für die Kreistagswahl. Bei der Europa-Wahl darf ab 18 Jahren, bei den Kommunalwahlen ab 16 Jahren gewählt werden.

Bis jetzt haben sich mehr als 1400 Bürger für Briefwahl entschieden. "Briefwahlunterlagen für Europa- und Kreistagswahl müssen zum Kreiswahlleiter nach Seelow geschickt werden", erklärte die Wahlleiterin. Die anderen nimmt sie entgegen. Briefkästen in Bad Freienwalde, die mit einem roten Punkt versehen sind, werden noch am Sonnabend geleert. Sie stellen sicher, dass die Unterlagen rechtzeitig ankommen. Egal wie: Bis Sonntag, 18 Uhr, müssen sie entweder bei ihr oder beim Kreiswahlleiter eingegangen sein. Ansonsten sind sie ungültig. Die Wahlleiterin zollt den Wahlhelfern großen Respekt.