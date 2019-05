Zukunft noch ungewiss

Julian Stegemann

Lichterfelde Die Saison geht zu Ende, die SG Finow/Lichterfelde hat sich uneinholbar an die Spitze der 1. Kreisklasse Ost gesetzt und steht als Kreisliga-Aufsteiger fest. Eigentlich. Wie es jedoch bei Finow/Lichterfelde im Sommer weitergeht und ob Stahl Finow und die SG Lichterfelde weiterhin als Spielgemeinschaft antreten werden, ist noch nicht geklärt. SG-Trainer Maik Redlich äußerte sich zu der Thematik wie folgt: "Der Vorstand hat mit mir noch nicht gesprochen, wie wir in die nächste Saison gehen werden. Die Entscheidung sollte allerdings in nächster Zeit fallen." Mit der aktuellen Saison ist der Coach jedenfalls sehr zufrieden. Dabei spielt er nicht nur auf den Aufstieg in die Kreisliga an, sondern auch auf die Art und Weise wie sich sein Team über die meiste Zeit präsentierte. "Es gab wenige Spiele, wo wir unzufrieden waren. Das war eine klasse Saison."

Weiterhin Torhunger

Im letzten Spiel gegen Freya Marienwerder gab es wieder einige Tore zu bestaunen. Beim 8:0-Erfolg vor den eigenen Zuschauern zeigte die Spielgemeinschaft erneut, dass sie auch nach der verkorksten Saison im vergangenen Jahr das Fußballspielen nicht verlernt hat. Frank Niemann setzte sich mit einer tollen Einzelaktion auf der linken Seite durch und fand in der Mitte Martin Kühn. Abgezockt und ohne Probleme erzielte dieser den Führungstreffer für die Gastgeber (14.). Die SG agierte häufig mit langen Bällen über die linke Angriffsseite. So auch beim 2:0 durch Daniel Schumacher (26.) und dem 3:0 durch Maximilian Ziesler (32.).

Im zweiten Durchgang fielen dann die Gäste aus Marienwerder komplett auseinander und Finow/Lichterfelde bestrafte dies brutal. Maximilian Ziesler per Elfmeter (60.), Henning Paech (73.), Daniel Schumacher (74.) und Martin Kühn (78.) stellten mit ihren Toren die Weichen für den deutlichen Heimerfolg in Lichterfelde. Den Schlusspunkt setzte Paul Gast in der 85. Minute und netzte zum 8:0 ein.

Gleich zwei Wochenenden ohne Meisterschaft hat jetzt die SG vor sich, denn am Spieltag des ersten Juniwochenendes haben sie spielfrei. Zeit, sich Gedanken über die Zukunft zu machen