Gastwirt denkt über Kurzarbeit nach

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Dreißig Prozent Umsatzrückgang kann ein Familienunternehmen mit vier Saisonkräften nicht so einfach wegstecken. So wird dem Inhaber des Burgwaller Ausflugslokals "Zur Fähre", Siegbert Tartsch, womöglich nichts anderes übrig bleiben, als Kurzarbeit für seine Mitarbeiter zu beantragen, die er auf keinen Fall verlieren möchte. "Sind sie weg, kommen sie nicht wieder", fürchtet der Gastwirt einen noch größeren Schaden.

Grund für die Misere ist die andauernde Sperrung der Schleuse Zaaren, die den Verkehr auf der Havel zwischen Zehdenick und Fürstenberg mindestens bis zum 1. August dieses Jahres unterbricht. Der Senior kann sich nicht erinnern, dass es auf der Havel zu dieser Jahreszeit schon mal so ruhig zuging wie in diesen Wochen. Während noch im vergangenen Jahr allabendlich zehn, elf Boote vor dem Gasthaus in dem Zehdenicker Ortsteil festmachten und die Freizeitkapitäne samt Anhang bei ihm einkehrten, sind es zurzeit maximal zwei Schiffe, wenn überhaupt. Nicht verstehen kann der Gastwirt das nach seiner Ansicht unkoordinierte Vorgehen des Wasser- und Schifffahrtsamtes (WSA) Eberswalde bei den Reparaturarbeiten der Schleuse Zaaren. "Die hätten doch schon im Herbst anfangen können mit dem Bauen", klagte Tartsch in dieser Woche beim Besuch von Landrat Ludger Weskamp (SPD) in Zehdenick. Außerdem könnten die Firmen in mehreren Schichten arbeiten und auch an den Wochenende tätig sein. Weskamp zeigte zwar Verständnis für den Unternehmer, mehr aber, als das WSA darauf hinzuweisen, künftig zielgerichteter zu arbeiten, könne er auch nicht unternehmen. Er hoffe und vertraue darauf, dass sich die Bundesbehörde künftig kooperativer zeigen werde und frühzeitig mit der Planung beginne und dies auch offen kommunizieren möge, insbesondere mit den Tourismusverbänden. Andererseits sei es ja auch ein Erfolg, dass der Bund den Investitionsstau an den Schleusen endlich abbaue, um Europas größtes Wassersportrevier aufzuwerten. "Es hat beim Bund ein Umdenken begonnen", so Weskamp. Aber: "So etwas wie in Zaaren darf nicht noch einmal passieren. Den Ärger kann ich völlig nachvollziehen", sagte der Landrat und forderte vom WSA eine konkrete Planung für anstehende Bauvorhaben in den nächsten Jahren.

Wenn schon die Touristen nicht über die Bundeswasserstraße in den Norden Oberhavels gelangen können, sollen sie wenigstens auf dem Landweg gut vorankommen. Die Übernahme von 76 Kilometern Landesstraßen in die Baulast des Landkreises Oberhavel sei hier ein wichtiger Schritt. Vor kurzem sei hierzu mit Landesverkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) eine Rahmenvereinbarung unterzeichnet worden. Im nächsten Schritt gehe es nun darum, für jede einzelne Landesstraße eine Abstufungsvereinbarung auszuhandeln. Diese Arbeiten laufen zurzeit. In fünf Jahren sollen die im Paket übernommenen Landesstraße komplett abgestuft sein. Den Anfang soll dabei die Verbindung zwischen Zehdenick-Neuhof und Fürstenberg bilden. Die 214 möchte der Kreis auch als erstes ausbauen. Zu einem konkreten Termin äußerte er sich aber nicht.

Weitaus optimistischer ist Ludger Weskamp, was den Start der Ortsumgebung der Bundesstraße 96 zwischen Nassenheide bis nördlich Löwenbergs anbelangt. "Noch habe ich die Hoffnung, dass wir dort in diesem Jahr den ersten Spatenstich machen können", sagte der Landrat. Als nächstes sei dann Fürstenberg an der Reihe, aber auch die Ortsumfahrung Gransee sei keineswegs vom Tisch, sei aber bei der Prioritätensetzung hinten angestellt worden. Die Hoffnung der Zehdenicker ist es in diesem Zusammenhang, dass die Ortsumfahrung Gransees soweit östlich gebaut werden könnte, dass Zehdenick dichter an die Hauptschlagader Oberhavels heranrücken könne.