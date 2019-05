Kritik an "Wolle-Wohngebiet"-Kriterien

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Welche Kriterien für die Bebauung des gut 35 000 Quadratmeter großen Areals an der Uferstraße 9 sollen gelten? So genau ist das wohl zunächst nicht einmal den Stadtverordneten klar gewesen, die sie am Donnerstagabend beschlossen haben. Mitarbeiter der Verwaltung würden die Tonaufzeichnung der Sitzung abschreiben und allen zuleiten, "dass wir wissen, was wir beschlossen haben", sagte Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) am Ende der Debatte.

Was ist passiert? Seit Jahren versucht die Stadt, das Gelände, auf dem die Ruinen der alten Fabrik stehen, zu entwickeln. 2016 gab es eine Ausschreibung zum Höchstpreis. Drei Bieter reichten Angebote mit Konzepten zur Wohnbebauung ein. Es gab Anwohnerproteste, das Verfahren stockte, 2019 wurde es neu aufgenommen. Im Februar legte die Stadtverwaltung eine Beschlussvorlage vor, in der die Abgeordneten zu einer Vielzahl an Punkten aus je bis zu 15 Unterpunkten wählen konnten. Sie wurde im Stadtentwicklungsausschuss andiskutiert und kritisiert. Im März kam sie dort erneut auf den Tisch, wurde wieder andiskutiert. Der Bürgermeister rief die Anwohner auf, sich ebenfalls Gedanken zu machen. Das taten sie. Alexander Haase, der in der Uferstraße wohnt, selbst ein Bauamt leitet, meldete sich in der Mai-Sitzung zu Wort und stellte den Fraktionen Anfang dieser Woche seine Ideen vor.

Parallel dazu erarbeitete auch die Fürstenwalder Verwaltung einen neuen Beschlussvorschlag. Am Donnerstagabend stand dieser in der Sitzung der Stadtverordneten, der letzten Zusammenkunft vor der Wahl, auf der Tagesordnung. Wenige Stunden zuvor hatte Thomas Fischer (BFZ) jedoch noch einen abgewandelten Beschlussvorschlag an alle Abgeordneten verschickt.

Eine Thema, drei Varianten. Was tun? Rolf Hilke (CDU) beantragte, die Sache zurück in den Fachausschuss zu verweisen. Bürgermeister Rudolph verwies darauf, dass das Verfahren schon sehr lange laufe, der Grundstückseigentümer, die städtische GIP, endlich Klarheit wolle. Es handele sich ja nur um den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan. Wenn es mit einigen Details Probleme gebe, könne man diese ja wieder aufheben. Hilkes Antrag wurde abgelehnt.

Anwohner enttäuscht

Schließlich ließ Stadtverordnetenvorsteher Uwe Koch (CDU) abstimmen. Beschlossen wurde unter anderem erstens, dass 17 500 Quadratmeter Wohnbaufläche im westlichen Teil des Areals entstehen sollen. Zweitens: Bis zu 170 Wohneinheiten dürfen es werden (die Verwaltung hatte 140 vorgesehen). Drittens: Bis zu fünf Geschosse dürfen Mehrfamilienhäuser im Innern des Gebiets haben (Verwaltung und Haase schlugen vier vor). Viertens: Mindestens 20 Prozent der Wohnungen müssen eine preisgebundene Kaltmiete haben (Verwaltung: 10). Fünftens: Es muss einen Parkplatz pro Wohnung geben. Ob ein öffentlicher Fuß- und Radweg an der Spree weiter gewünscht ist und ob dieser über Privatgrundstücke führen soll, blieb offen. Anwohner Haase ist enttäuscht: "Wir können uns davon nur distanzieren", sagte er am Freitag.