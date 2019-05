Hilfe aus dem Rathaus erhofft

Annette Herold

Woltersdorf (MOZ) Endlich kein Kopfsteinpflaster-Gepolter mehr! Oliver Ahrens, Inhaber der gleichnamigen Metallbaufirma in der Schleusenstraße in Woltersdorf ist froh, dass in der Schleusenstraße endlich gebaut wird. Es gebe keine Probleme, berichtet er, auch der befürchtete Stau sei ausgeblieben. Der Verkehr wird jetzt einspurig direkt vor dem Tor des Gewerbegrundstücks vorbeigeführt. Etwas Kopfzerbrechen bereitet dem Unternehmer, was wird, wenn die Baustelle auf seine Straßenseite wechselt. Aber er hat bei Nachbarn schon gesehen, dass die Zufahrt zum Grundstück dennoch möglich war.

Die Anlieger so wenig wie möglich zu belasten, war nach Worten von Bauamtsleiterin Kerstin Marsand immer Aspekt der komplexen Bauplanung. Die Bauarbeiten lägen im Plan, berichtet sie. Derzeit wird kurz vor dem Krankenhaus die Baugrube für den Regenwasserkanal vorbereitet. Schwerstarbeit für die Bauleute. Nicht körperlich, das erledigt der Bagger, aber es ist höchste Konzentration gefragt, weil gleich nebenan der Verkehr rollt. "Man muss höllisch aufpassen", sagt ein Baggerfahrer, bevor er sich wieder an die Arbeit macht.

Da geht es um die Ecke in der Hans-Knoch-Straße beschaulicher zu. Die Leitungen sind verlegt, die Steinsetzer René Zoeke und Marc-Oliver Bleich bringen das Pflaster wieder an Ort und Stelle. Manchmal haben sie Zuschauer. Die Kinder aus der Kita "Schatzkiste" ein paar Meter weiter seien höchst interessiert am Baugeschehen, berichtet Leiterin Antje Flemming. Sie erinnert sich, dass sich öfters Knirpse mit Schippe am Zaun postierten und am liebsten mitgebuddelt hätten, als direkt davor die Erdarbeiten liefen. Was die Abläufe in der Kita betrifft, störe die Baustelle weniger als erwartet. "Wir hatten schon Sorge vor dem Tohuwabohu", sagt sie. Die Bedenken hätten sich aber weitgehend als unnötig erwiesen.

In der Gartenstraße dagegen gibt es nach wie vor Vorbehalte. Nicht gegen die Baustelle an sich, wohl aber gegen ihre Folgen. Seit die Schleusenstraße einspurig ist, wird die schmale Sandstraße, die nicht als Umleitung ausgewiesen ist, von Autofahrern als solche genutzt. Heidrun Scheunemann, Mandy Jüttner und Frank Breseke stehen zusammen am Gartenzaun. Was sie wie ihre Nachbarn bewegt: Die Straße wird häufig von Wandergruppen oder Kita-Kindern und auch Mütter mit Kinderwagen genutzt, einen Bürgersteig gibt es nicht. "Nicht, dass da mal etwas passiert", sagt Frank Breseke. "Wir wollen nicht, dass die hier so langbrettern", ergänzt Mandy Jüttner. Was die Lage zusätzlich erschwert: In der teils schwer einsehbaren Gartenstraße ist Tempo 50 erlaubt.

Hilfe erhoffen sich die Gartenstraßenbewohner jetzt aus dem Rathaus. Nach einem Gespräch mit Bürgermeisterin Margitta Decker sammeln sie jetzt Unterschriften zur Untermauerung ihres Anliegens, die Straße für den Durchgangsverkehr zu sperren. Die Bürgermeisterin habe Unterstützung zugesagt, aber keine Hoffnung auf eine schnelle Lösung machen können, berichtet Heidrun Scheunemann.

Krankenhaus erreichbar

Gebaut werden soll noch abschnittsweise bis zum kommenden Herbst. Für das Woltersdorfer Krankenhaus als wohl größten Anlieger ist das akzeptabel. "Es wurde im Vorfeld alles mit bestem Einvernehmen mit der Gemeindeverwaltung besprochen", berichtet Krankenhaussprecher Jörg Maushake. "Natürlich ist die Zeitverzögerung durch Staus nicht angenehm, aber angesichts der zukünftigen Verbesserungen der Straßenverhältnisse absolut hinnehmbar." Es gebe keinerlei Einschränkungen im täglichen Betrieb. Das Krankenhaus sei während der gesamten Bauarbeiten über die übliche Zufahrt erreichbar.

Um Erreichbarkeit muss sich Michael Wurster vom gleichnamigen Unternehmen am Anfang der Schleusenstraße keine Gedanken machen, denn vor seiner Ladentür wird nicht gebaut. Dafür steht die Baustellenampel davor. Und die wartenden Autos, von denen immer wieder welche auf den Gleisen stehen, wenn die Straßenbahn passieren muss. Dass gebaut wird, findet der Geschäftsmann in Ordnung. "Aber der Schilderwald ist für Ortsfremde verwirrend."