Deutsche und polnische Soldaten laufen beim Oderlandmarsch

dpa

Guben (dpa) Rund 400 deutsche und polnische Soldaten nehmen am Samstag in Guben (Spree-Neiße) am 24. Oderlandmarsch teil. Über eine Laufstrecke von etwa 10 Kilometern seien zahlreiche anspruchsvolle Stationen zu meistern, teilte der Landesverband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr mit.

Unter anderem müsse ein Nebenarm der Neiße zu Fuß und mit einem Boot überquert sowie der Transport von Verletzten simuliert werden. Die Veranstaltung sei ein Höhepunkt der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Bundeswehr mit Polen, hieß es in einer Mitteilung.

Veranstaltet wird der Wettbewerb vom Landeskommando Brandenburg gemeinsam mit seinem polnischen Partnerkommando, dem Militärstab der Wojewodschaft Zielona Gora, und dem Landesverband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr. Der Oderlandmarsch findet als Crosslauf für Mannschaften und Einzelwettkämpfer statt. Angemeldet hatten sich für den Lauf unter anderem auch Streitkräfte aus Litauen und Tschechien sowie Mannschaften der Polizei, aber auch Einzelstarter aus der Bevölkerung.