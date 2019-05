Nicht lustig um jeden Preis

Stefan Klug

(MOZ) Toni und Paul sind nicht nur seit einer gefühlten Ewigkeit Freunde, sie sind defacto auch Brüder. Und neuerdings Geschäftspartner. Erfolgreiche dazu, denn Pauls virtuelle Lebensbegleiterin Nana hat man soeben für ein paar Milliönchen verkauft. Im Augenblick des höchsten Überflusses gehen die beiden daher champagnerlaunig eine Wette ein, wer denn wohl am meisten und am längsten verzichten könne. Gestartet wird mit - nichts. Und jeden Tag kommt ein neuer Gegenstand hinzu. Wer verliert, dessen Gewinnanteil geht an die Mitarbeiter des Start-ups. Die reduzierte Form des Daseins weitet den Blick auf sich selbst und die Umwelt. Und so verändern sich beide, was durchaus einschneidende Folgen hat.

Erneut treten Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer als Buddy-Team in den Ring, auch wenn dieses Mal der Ausgangspunkt ein anderer als bei "Der geilste Tag" ist. Charaktere, die unterschiedlicher nicht sein könnten vereinen sich hier und versuchen, aus den offensichtlichen Differenzen ein Maximum an Gagdichte herauszuholen. Das gelingt vor allem im ersten Teil der Handlung, bei der natürlich viele Dinge auch frisch und unverbraucht daherkommen. Später dann, wenn sich die Vorgehensweise zwangsläufig wiederholt, nimmt der Unterhaltungsfaktor ab, was Fitz, der ebenso wieder als Drehbuchautor und Regisseur beteiligt ist, geschickt mit einer neuen Ausrichtung des Plottes abfedert. Nun ist das Ganze nicht mehr unbedingt auf lustig getrimmt, sondern erhält eine nachdenkliche, teils melodramatische Note, ohne dass es gleich tränenreich wird. Man kann zur Problematik des bewussten Verzichts, wie sie im Schlussdrittel aufs Plateau gehoben wird, unterschiedlicher Meinung sein. Die vom Produzentenstab kennen wir nun. Fitz und Schweighöfer bleiben sich im Prinzip treu, wie sie Dinge angehen und präsentieren, insofern erwartet niemanden eine wirkliche Überraschung.

Genre: Komödie; FSK: 6 Jahre; Laufzeit: 111 Minuten; Verleih: WHV; Regie: Florian David Fitz;Florian David Fitz, Matthias Schweighöfer, Miriam Stein; D 2018