Sie haben die Wahl

Sandra Euent

Havelland (MOZ) Am Sonntag gilt es. Der 26. Mai ist Wahltag für Kommune, Kreis und ganz Europa. Die Wahllokale haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Das Wahlen in dieser Form stattfinden, ist eine geschichtlich betrachtet noch ziemlich junge "Erfindung". Die heutzutage freien, allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlen gab es so in Deutschland erst im Januar 1919 zum ersten Mal.

Damals wurde die verfassungsgebende Nationalversammlung der jungen Weimarer Republik gewählt. Es war die erste Wahl, zu der auch Frauen zugelassen waren. Zudem wurde das aktive Wahlalter auf 20 Jahre gesenkt. Davor waren Wahlen den Männern vorbehalten, hier auch noch z.T. unter Einschränkungen. Die erste Wahl mit einem allgemeinen Männerwahlrecht war die zur Frankfurter Nationalversammlung 1848. Verankert wurde das Männerwahlrecht aber erst im 1871 gegründeten Deutschen Reich.

Frauen kämpften seit Ende des 19 Jahrhunderts und vor allem zu Beginn des 20. Jahrhunderts um ihr Wahlrecht. Der Erste Weltkrieg ließ die Bemühungen zeitweilig einschlafen. Aber die sogenannte Osterbotschaft, die Kaiser Wilhelm II. 1917 hielt, gab der Bewegung neuen Schwung. Der Kaiser stellte damals eine Wahlrechtsreform in Aussicht, erwähnte aber Frauen mit keinem Wort. Daraufhin engagierten sich verschiedene Frauenbewegungen erneut und schließlich erfolgreich für das Frauenwahlrecht in Deutschland. Als die Wahl zur verfassungsgebenden deutschen Nationalversammlung im November 1918 angekündigt wurde, waren auch explizit Frauen eingeschlossen.

Dreifach Wahl am 26. Mai

Gleich drei Stimmzettel erwarten die Wähler am Sonntag, manchmal sogar vier. Denn zur Wahl stehen ein neuen europäisches Parlament, ein neuer Kreistag und die Gemeindevertretung. Bei Bewohnern von Ortsteilen werden dazu auch noch die Ortsbeiräte neu bestimmt.

Für die Europawahl ist ein Kreuz auf den Stimmzettel zu setzen. Auf dem Stimmzettel sind die hier antretenden 41 Parteien mit den jeweils 10 ersten Vorschlägen ihrer Landeslisten aufgeführt. Für Unentschlossene: Kurzprofile aller Parteien finden sich beispielsweise auf den Internetseiten der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) auf www.bpb.de. Bei dieser Wahl gibt es keine fünf-Prozent-Hürde. Eine Chance auf die insgesamt 96 deutschen Plätze im Europäischen Parlament haben also auch kleinere Parteien. Das europäische Parlament wird auf fünf Jahre gewählt. In der aktuellen Legislaturperiode waren 14 verschiedene Parteien aus Deutschland dabei.

Für die Kommunalwahlen, also Kreistag, Gemeindevertretung und Ortsbeiräte, stehen jedem Wähler drei Stimmen zu. Dieser kann er nach Belieben verteilen. Es ist möglich, einem Kandidat alle drei Stimmen zu geben, die drei Stimmen auf drei Kandidaten einer Partei oder auf drei Kandidaten unterschiedlicher Parteien aufzuteilen, sowie einem Kandidaten zwei und einem anderen nur eine Stimme zu geben. Auch einfach nur ein oder zwei Kreuze sind zulässig, die anderen Stimmen würden dann als ungültig gewertet (ein Kreuz - eine Stimme, zwei ungültige usw.). Wichtig ist es, nicht mehr als drei Kreuze zu machen. Dann würde der gesamte Stimmzettel ungültig.

Informationen zu den Kandidaten und Wahlprogrammen der Parteien und Listenvereinigungen zur Kommunalwahl sind im Internet auf den Seiten der Parteien zu finden.

Insgesamt werden im Landkreis 56 neue Abgeordnete für den Kreistag gewählt sowie 378 Gemeindevertreter bzw. Stadtverordnete im Landkreis. Dazu kommen 238 Mitglieder der Ortsbeiräte in den Ortsteilen des Landkreises und 12 Ortsvorsteher. In den 16 amtsangehörigen Gemeinden im Westhavelland werden außerdem die ehrenamtlichen Bürgermeister gewählt. Der Stichwahltermin für die ehrenamtlichen Bürgermeister und die Ortsvorsteher, wo nötig, wurde auf den 16. Juni gelegt.