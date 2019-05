FC Bayern München gewinnt gegen RB Leipzig

Uwe Wuttke

Berlin (MOZ) Der FC Bayern München hat seinen 19. DFB-Pokal und damit auch das Double in dieser Saison gewonnen.

Gegen einen starken Herausforderer von RB Leipzig gewannen die Süddeutschen mit 3:0.Erst am Ende wurde es dabei deutlich. Für das Duo Franck Ribery und Arjen Robben war es ein perfekter Abschied und für Trainer Kovac erhöhten sich wohl die Chancen, auch im kommenden Jahr das Team trainieren zu dürfen. Die Fans feierten auch ihn. Für die Sachsen erfüllte sich die Hoffnung nicht, den Pokal in den Fußball-Osten zu holen.Den Pott durfteBayerns Kapitän Manuel Neuer unter den Jubel der Anhänger in Empfang nehmen.

Leipzigs Trainer Ralf Rangnick hattevor dem Finale deutlich erklärt: "Wir wollen gewinnen." Und genau so trat auch seine Mannschaft im mit mehr als 74 000 Zuschauern ausverkauften Berliner Olympiastadion auf. Mit enormen Laufaufwand, Pressing und überfallartigen Angriffen wurde der Rekordmeister gehörig unter Druck gesetzt. Die Bayern wirkten fast schon überfordert und hätten sich nicht wundern dürfen, wären sie in der elften Minute in Rückstand geraten. Nach einer Ecke köpfte der Däne Yussuf Poulsen den Ball an die Unterkante der Latte. Bayern-Schlussmann Manuel Neuer hatte noch seine Hände im Spiel. Fehlende Spielpraxis war dem National-Torhüter, der von einer Wadenverletzung rechtzeitig genesen war, also nicht anzumerken.

RB wirkte nun erst Recht angestachelt, verstärkte den Druck. Gut für die Münchner, dass der ehemalige Leipziger Joshua Kimmich auf dem Posten war. Den Quirligen Poulsen stoppte er im letzten Moment (16.) und acht Minuten später rettete er vor dem einschussbereiten Timo Werner. Überhaupt Werner. Der angeblich auch vom FC Bayern umworbene Angreifer agierte über weite Strecken unglücklich. Er konnte auch seine Schnelligkeit zu selten ausspielen.

Und die Bayern? Sie wirkten fast überfordert und sind doch nie ganz auszuschalten. Mit der ersten gefährlichen Situation gingen sie in Führung. Nach einer Flanke von David Alaba von der linken Seite lag Robert Lewandowski quer in der Luft und bugsierte den Ball per Kopf zum 1:0 für den Favoriten in Netz. Ein Tor aus dem Nichts.

Der Treffer zeigte Wirkung.Die Leipziger Fans, die schon die Sanges-Übermacht besaßen, waren auf einmal deutlich stiller und ihr Team schien den Faden verloren zu haben. Der Meister kam dagegen auf.Kingsley Coman traf nach starkem Hummels-Pass nur den Kopf von Ibrahima Konaté (42.),Lukas Klostermann rettete vor Javier Martinez (44.) und Torwart Gulasci vor Mats Hummels (45.).

Die zweite Halbzeiterfuhr dann sogar noch eine spielerische tempomäßige Steigerung.Beide Teams legten sich ins Zeug. Die Bayern wollten die Vorentscheidung, die Sachsen den Ausgleich. Und das Team aus dem Osten besaß zunächst wieder die besseren Möglichkeiten. Die beste davon vergab der Schwede Emil Forsberg, der nach einem sensationellen Pass von Konaté am fantastisch reagierenden Neuer scheiterte. Der 33-jährige Schlussmann empfahl sich weiter für Bundestrainer Joachim Löw und ballte nach der gelungenen Aktion zu Recht die Faust.

Das Spiel wogte nun hin und her. Auf beiden Seiten gab es Gelegenheiten, einen Treffer zu erzielen. Bayern-Verteidiger Niklas Süle klärte gegen einen Schuss von Werner auf der Linie (57.). Und auf der anderen Seite verfehlten Gnabry, Müller und Lewandowski nur knapp das Leipziger Gehäuse. Doch die Bayern waren nun kaum noch aufzuhalten. AlsComan eine Flanke von Kimmich perfekt annahm, einen Haken schlug und zum 2:0 traf, war eine Vorentscheidung gefallen. Die Fans jubeln wie schon kurz zu vor bei der Einwechslung von Arjen Robben.

Und die Bayern-Festspiele gingen nun weiter. Die Anhänger forderten lautstark die Einwechslung von Franck Ribery und sie bekamen ihren Willen, zumal eine Minute zuvor Lewandowski, der sich nach einem Befreiungsschlagim Zweikampf gegen Dayot Upamecanodurchsetzte, seinen zweiten Treffer zum 3:0 für den Doublegewinner erzielte.