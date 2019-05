"Seeweg nach F."

Rita König

Potsdam Der Anfang ist trist. Aus dem Regen in das weinrot verputzte Finanzministerium geflüchtet, erwartet mich ein Ledersofa und ein niedriger Tisch. Darauf: Die Ankündigung der Ausstellung, ein DIN A4-Blatt in Altrosa mit Lageplan und Übersicht, allen Titeln und Preisen für die Kunstwerke. Daneben Informationen verschiedener Institutionen. Gegenüber der Ledercouch hängen die ersten Bilder, etwas zu weit entfernt vom bequemen Sitz und vor allem trotz des Regentages voller Spiegelungen von außen.

Links daneben, etwas höher angebracht, wirbt ein Monitor um Aufmerksamkeit: abwechselnd mit Siegerfotos eines Sportereignisses und mit Terminen für Nordic Walking am Mittag. Ich schaue auf meine nassen Jackenärmel. Heute wird sich wohl kaum jemand dafür begeistern können, die Mittagspause im Freien zu verbringen.

Trotz der Entfernung und der Spiegelung wirken die Bilder. Ein Kreis aus Fußstapfen, erdig, warm - und trocken - so fühlt sich das aus meiner Position an. "Geerdet". "Standort", "Seeweg" hängen in genau dieser Abfolge nebeneinander, und so nehme ich es auf: ein freches Zopfmädchen, das die Tannenbäume aus dem Märchenwald auf seinen Haaren trägt, satte Erdfarben der Füße zum Standpunkt in der Natur, ein See, der Betrachter auf dem Weg dorthin.

Ich betrete den ersten Flur. Hier stimmen die Abstände. Das Format der Bilder, ob Kohlezeichnung, Acryl oder Montage, im jeweils ähnlichen Passepartout in einem satten Braun, scheinen wie für diese Aufhängung gemacht.

Es sind immer wieder Bewegungen um einen Mittelpunkt, die mir auffallen. Mal "zu schnell", mal "mit Schwung" oder als "Welle", auch ein "Randgebiet" hat es hierher geschafft.

Was die Künstlerin sich gedacht hat dabei, den schlafenden Hund, der im Traum dem Spielzeug nachjagt, gut sichtbar auf dem ersten Treppenabsatz zu platzieren – oder was der Finanzminister denkt, sollte er die Treppe nutzen und dort am Morgen vorbeikommen – weiß ich nicht. Ein farbenfrohes Bild, das auf jeden Fall auch wach machen kann. Und einlädt, immer noch ein Detail mehr zu entdecken, sich immer noch ein klein wenig mehr einzufühlen in dieses träumende Tier.

Auch im ersten Geschoss stehen Ledersofas bereit, von denen aus man drei Bilder in aller Ruhe betrachten kann. Phantastische Elemente, den Märchen entnommen oder indianischen Weisheiten, die sich zusammenfügen über Jahrhunderte und Kontinente hinweg, als wäre es genau so gewesen – und auch zukünftig möglich.

Die Bilder schmücken die Gänge nur auf einer Seite. Die Flure sind nicht überladen mit Kunstwerken wie anderswo, sie geben dem Raum und dem Betrachter Zeit und der Zeit einen Raum, den der Betrachter füllen kann. Beim Rückweg lassen sich alle Bilder noch einmal aus einer anderen Perspektive bestaunen.

Mitarbeiter laufen von einem Büro in ein anderes, zum Kopierraum und wieder an den Schreibtisch zurück, jemand verteilt die Post. Eine Arbeitsstätte ist ein unüblicher Ausstellungsort, aber hier fügen sich die Zeichnungen ebenso in die funktionale Bauweise der Flure ein wie die überbordenden Farbbilder – als Auflockerung und Ermutigung zugleich.

Die Anordnung der Flure in diesem Verwaltungsgebäude ist unterschiedlich, mal gibt es auf der linken Seite eine Ledercouch-Ecke, mal auf der rechten, immer mit Blick auf das nasse Grün draußen. Einladungen zum Sitzen und Schauen gibt es ausreichend und die sparsame Hängung tut gut. Nicht jeder Flur ist mit Ausstellungsstücken belegt, nicht immer sind es großformatige Bilder, manchmal passen zwei Kohlezeichnungen in einen Rahmen, verbinden sich, spannen einen Bogen vom Kind zum Alten, vom Wald zum See, von der Erde zum Mond.

Die Motive sind blass oder bunt, einfarbig oder als Collage erstellt, auf gerissenem oder nagelneuem Papier. Es sind unterschiedliche Objekte oder Subjekte und doch zeigen sehr viele Bilder einfach den Weg. Einen Weg in den Wald, in das Alter, in die Märchenwelt oder die Traumwelt des Hundes, in Mythen und Sagen und Wünsche und Träume. In sich selbst, zu dem Kind, das man einmal war, zu eigenen Gedanken, Träumen und Wünschen.

Die Künstlerin nutzte Kreide, Kohle, Graphitstift, Acryl, Asche, Pastellfarben und sogar Knochenleim. Entstanden sind nachdenklich stimmende Bilder und welche, die ein Lächeln zaubern. Die erahnen lassen, mit welcher Freude, Verschmitztheit und mit einem Zwinkern sie auf altes und neues Papier gebracht worden sind.

Manche Motive tauchen immer wieder auf, wie der Rohrsänger im Schilf, wie der Hund, wie die Bäume, Köpfe von großen und kleinen Menschen.

Die Bilder an den Treppenaufgängen sind bunt, ausdrucksstark, wie der Tigerkopf, wie der Sonnenaufgang, den man wiedererkennen kann, irgendwo im Havelland. Sie gehören genau hierhin. Die Ausstellung umfasst vier Etagen, und ich staune ein ums andere Mal, wie selbstverständlich die Arbeiten ihren Platz gefunden haben.

Natürlich gibt es auch einen Fahrstuhl, man kann die Bilder dann vom unteren oder vom oberen Treppenansatz aus betrachten, dann wirken sie noch einmal ganz anders. Man kann unten oder oben beginnen, von links nach rechts die Flure entlang schlendern oder umgekehrt, sich treiben lassen und stehenbleiben. Sich setzen. Bevor es wieder hinausgeht in den gar nicht so märchenhaften, ganz und gar nicht humorvoll anmutenden Regentag.

Für Besucher, die mit dem Zug am Hauptbahnhof in Potsdam ankommen, habe ich einen Tipp: nach links Richtung Busbahnhof gehen, dort an der Ampel die Straße überqueren und das unscheinbare, aber auch unverschlossene Tor etwa zehn Meter westlich davon nutzen, das auf das Gelände mit den Ministeriumsbauten führt, oder die kleine Pförtnerloge noch zehn Meter weiter. Nach links auf den breiten Weg einbiegen und am Ende das dunkelrot verputzte Haus finden. Ein Besuch ist natürlich auch bei schönem Wetter möglich, und zwar Montag bis Freitag zwischen 10.00 und 18.00 Uhr. Letzter Ausstellungstag ist der 16. August 2019.