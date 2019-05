Liveticker: So laufen die Wahlen in Oberhavel

Odin Tietsche

Oberhavel (MOZ) Oberhavel wählt – und wir berichten live von den Europa- und Kommunalwahlen im Landkreis.

+++ 6.27 Uhr: In knapp 90 Minuten geht es los... +++

In anderthalb Stunden öffnen die ersten Wahllokale. Für Frühaufsteher, die noch schnell vor dem Frühstück ihre Kreuze machen wollen, ist der Wahlsonntag dann auch fast schon wieder vorbei – zumindest, was die eigene Stimmenabgabe angeht. Danach heißt es natürlich noch "abwarten", bis am Abend die ersten Hochrechnungen über den Bildschirm flimmern. Trotzdem gilt: jede Stimme zählt! Wir sind live dabei und berichten im Liveticker bis in die Nacht hinein...