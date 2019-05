Viel Landschaft und manche Leiche

Persönliches von den Preisträgern

Petra Elsner erhielt den Preis der Jury. Sie wurde 1953 geboren und ist von Beruf Schrift- und Grafikmalerin. 13 Jahre lang war sie als Redakteurin im Verlag Junge Welt tätig. Von 1994 bis 2008 lebte und arbeitete sie als Malerin und Autorin freiberuflich in Berlin Prenzlauer Berg. Seit 2008 lebt sie in der Schorfheide.

Silvio Moritz erhielt einen der zwei Publikumspreise. Er wurde 1974 geboren, ist in Passow zur Schule gegangen und hat in Angermünde sein Abi gemacht. In Greifswald hat er BWL studiert. Seit November 2010 ist er Geschäftsführer der Investor Center Uckermark GmbH. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder, lebt in Passow.

Thomas Neumann aus Templin erhielt gleichberechtigt den anderen Publikumspreis. Er ist Jahrgang 1967, ging in Stralsund zur Schule und ist seit 1993 Zahnarzt. Er ist verheiratet und Vater von vier Kindern. Der Autor hat bereits mehrere Kinderbücher und Romane veröffentlicht, aber noch nie einen "wirklichen Krimi".