Zauberhaftes in der Manege

Lächeln mit Smiley: Zirkusdirektorin Simona Woitschack bedankt sich in der Pause bei den Clowns Elias aus Gartz (r.) und Kuba aus Geesow für ihre Darbietung. © Foto: Eva-Martina Weyer

In der Manege: An der Seite von Zirkusmitarbeitern präsentieren die jungen Bauchtänzerinnen in ihrer orientalischen Programmnummer den Python Ka. Besucher trauen sich sogar, ihn zu streicheln. © Foto: Eva-Martina Weyer

Eva-Martina Weyer

Gartz (MOZ) Einmal selbst als Artist unter der Kuppel eines Zirkuszeltes stehen. Zur Marsch- und Fanfarenmusik auftreten. Sich im Scheinwerferlicht verbeugen und den Beifall der Zuschauer genießen. Dieser Wunsch hat sich für Gartzer Mädchen und Jungen erfüllt. In dieser Woche war Zirkus Smiley an der Grundschule zu Gast. Mit Zirkuszelt, Manege, Popcornmaschine und allem Drum und Dran. Doch professionelle Dompteure, Tänzer und Akrobaten waren nicht dabei. Die mussten die Schüler schon selber spielen.

Das Proben und Einstudieren eines Zirkusprogramms war ganz nach ihrem Geschmack. Ihre Arbeit wurde gekrönt von mehreren Gala-Vorstellungen. Eltern und Verwandte haben ebenso zugesehen, wie Gäste der Diakonie-Tagespflege in Gartz. "Unser Programm mit Smiley hat also auch Auswirkungen auf die Stadt", freut sich Schulleiterin Birgit Venzke. "Ich habe erlebt, wie die Kinder drei Tage an ihrem Programm hart gearbeitet haben. Sie sind voller Freude ins Zelt gegangen und haben außerdem von ihren Eltern eingefordert, dass sie die Gala-Vorstellung ansehen."

Die Schule hat zum dritten Mal mit Zirkus Smiley zusammengearbeitet. Möglich wurde das in diesem Jahr, weil der Schulverein die Projektkosten in Höhe von 3300 Euro übernommen hat. Mädchen und Jungen, die schon einmal bei Smiley in der Manege standen, erzählen immer wieder gern davon. Auch Birgit Venzke ist des Lobes voll: "Die Zirkusleute machen einen wunderbaren Job. Kinder, denen wir im Unterricht nicht immer positive Erfolge bieten können, führt der Zirkus hier zu tollen Leistungen."

Die Schüler selbst bestätigen das. Anna Marquardt aus Gartz ist Jongleurin und sagt: "Es macht großen Spaß, weil wir alles alleine machen dürfen und Verantwortung tragen. Außerdem sind die Zirkusleute sehr nett." Lene Gehrke aus Mescherin schlüpft in die Rolle eines Clowns und erzählt: "Der Zirkus ist eine eigene Welt. Wir lernen neue Sachen kennen und können mit anderen Leuten zusammenarbeiten."

200 spitze Steine aushalten

Für alle jungen Mitwirkenden, ob Fakir, Bauchtänzerin oder Lassowerfer, ist es ein großes Gefühl, in der Manege zu stehen. Das Zelt hat einen Innendurchmesser von 19 Metern und bietet 400 Personen Platz. Die Show wird moderiert von Zirkusdirektorin Simona Woitschack persönlich.

Liebevoll geleitet sie die Kinder, denen das Herz bis zum Hals schlägt, durch das Programm. Sie erläutert dem Publikum, dass sich die Fakire auf 200 spitze Steine legen und die Bauchtänzerinnen eine vier Meter lange Python tragen. Gern hat Simona Woitschack mit den Gartzern zusammengearbeitet: "Manche Kinder sind zurückhaltend. Diesen zeigen wir, du bist ganz toll und kannst mehr, als du denkst. Kinder, die sonst Überflieger sind, lernen sich im Projekt zurückzunehmen und im Team zu arbeiten."