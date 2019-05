Vogelattacke beim Joggen

Siegmar Bessert

Werbellin Viele kennen ganz sicher den Hitchcock-Filmklassiker "Die Vögel" aus dem Jahr 1963 mit Tippi Hedren und Rod Taylor. Dort wird Bodega Bay, eine Kleinstadt an der Pazifikküste, unter anderem von Möwen, Krähen und Sperlingen attackiert und Einwohner auf brutale Weise verletzt und sogar getötet. Auch das Erlebnis von Jens Scheffler in Hildesheim (Niedersachsen) könnte duchaus als filmreif eingeordnet werden. Der ehemalige Eberswalder, der seit einigen Jahren in Hildesheim lebt, ist ein begeisterter Läufer.

Häufig war er auch bei Laufereignissen im Barnim, wie dem Werbellinseelauf, dabei. Was der 51 Jahre alte Lauffan vor wenigen Tagen erlebte, erinnert an Hitchcock. Bei einem seiner regelmäßigen Trainingsläufe in den Nachmittagsstunden wurde der Jogger von einem Raubvogel attackiert. Plötzlich spürte er im Nacken heftige Flügelschläge und Schmerzen im Kopfbereich.

Wieder zu Hause angekommen, bemerkten der zweifache Familienvater und seine Ehefrau eine Wunde am Kopf. Ein Mäusebussard hatte wohl ganze Arbeit geleistet und mit seinem spitzen Schnabel blutende Verletzungen und leichte Schmerzen am Kopf verursacht. Es war bereits der zweite Angriff in diesem Jahr eines Greifvogels an der beliebten Lauf- und Spazierstrecke "Am Steinberg". Bereits im April wurde ein Mann dort von einem Bussard angegriffen.

"Wenn Spaziergänger oder Läufer zu nah an den Horst der Vögel kommen, fühlen die Elterntiere ihren Nachwuchs bedroht und attackieren angenommene Feinde. Auch in den Vorjahren gab es in Deutschland bereits ähnliche Vorfälle", berichtet Jens Scheffler, der so etwas in seiner alten Heimat Eberswalde bei seinen Laufeinheiten in den Wäldern noch nicht erlebt hat.

Waldkauz schlimmer als Bussard

Es kommt auch nicht allzu häufig vor. Fälle aus der Region Uckermark und Barnim, bei denen ein Mäusebussard Menschen angefallen hat, sind Beate Blahy, Naturschützerin und frühere Sprecherin der Biosphäre, jedenfalls nicht bekannt. Der Mensch stelle keine Beute für Bussarde dar.

Allerdings sei Brutzeit. Es wäre möglich, dass die Vögel, wenn sie unnatürliche Bewegungen wahrnehmen, die Brut verteidigen wollen. Der Bussard könnte sich durch den Jogger gestört gefühlt haben. "Ein Missverständnis", so deutet Beate Blahy, den aus der Ferne geschilderten Fall. Aggressiver verhalte sich der Waldkauz, wenn er die Brut gefährdet sieht. Auch die aber Schneeeule, die in der Tundra lebt.

"Ich werde jedenfalls in Zukunft mit mehr Vorsicht mein Training absolvieren. Es war schon ein kleiner Schock, denn man denkt immer es sei nur Jägerlatein über solche Vorkommnisse", so Jens Scheffler, der als Stellwerker bei der Bahn in Hildesheim tätig ist und bereits seit Jahrzehnten dem Laufsport frönt. Es ist zwar für Scheffler kein Trauma, doch etwas aufmerksamer auf die Umwelt wird er bei seinen Läufen jetzt sein.

Auch erfahrene Eberswalder Läufer von SV Motor und Stahl Finow haben bereits ähnliche Erlebnisse in ihrer Karriere gehabt oder von anderen Sportfreunden gehört. Die Hildesheimer Allgemeine Tageszeitung und das Fernsehen haben ebenfalls über das Erlebnis von Jens Scheffler berichtet. "Mir und meiner Familie geht es gut. Ich grüße an dieser Stelle meine ehemaligen Lauffreunde. Einige treffe ich ja gelegentlich bei Laufveranstaltungen", so Jens Scheffler.