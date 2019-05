Ballons senden Botschaft in alle Welt

red

Niemegk "Jeder Mensch ist eine Fußspur Gottes in dieser Welt". Das ist das Thema im Freiluftgottesdienst am Himmelfahrtstag, 30. Mai um 11.00 Uhr an der Revierförsterei am Werderdamm zwischen Niemegk und Lühnsdorf.

Diese Botschaft wird bei diesem Fest mit bunten Heliumballons in alle Welt getragen. Der Gottesdienst wird durch die Jungbläser aus Belzig unter der Leitung von Winfried Kuntz und die Belziger Jongleure ausgeschmückt. Wie in den vergangenen Jahren feiern die Gemeinden der Pfarrbereiche Niemegk und Bad Belzig diesen Gottesdienst gemeinsam. Pfarrer Geißler aus Niemegk und Pfarrerin Christiane Moldenhauer aus Bad Belzig gestalten ihn gemeinsam mit den Katechetinnen Christina Zesche und Theresia Altenkirch.

Im Anschluss an den Gottesdienst wird zum gemeinsamen Picknick geladen. Es gibt vor Ort Erfrischungsgetränke. Speisen fürs Picknick bringt jeder selber mit.

Eine Schlechtwettervariante gibt es auch. Sollte es an diesem Tag um 9.00 Uhr regnen, findet der Gottesdienst um 11.00 Uhr in der Niemegker St.-Johannis-Kirche statt.

Die Kirchengemeinde bedankt sich herzlich bei der Firma Getränke Höhne, die über all die Jahre Erfrischungsgetränke für die immer größer werdende Teilnehmerzahl bereitstellt. Und bei Dachdeckermeister Bernd Lutsch, der den Transport des Altars und der Bänke übernahm. In den letzten Jahren kamen stehts über 100 Besucher.