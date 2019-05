Gewollter Wildwuchs im Naturdorf

Th. Messerschmidt

Trechwitz (MOZ) Das Trechwitzer auf Natur stehen, zeigt sich nicht nur am beständigen Förderverein Erlebnis Naturdorf Trechwitz e.V. und dem "Infozentrum für Natur und Tourismus" in der Neusiedlerstraße. In Trechwitz wird das Grün gehegt, gepflegt und vermehrt. Auf Initiative von Ortsvorsteher Wolfgang Koßmehl – der unlängst für sein langjähriges Wirken geehrt wurde – sind fünf Wildwiesen angelegt worden, um die Artenvielfalt zu stärken und Oasen für Insekten zu schaffen. Die Ursprungsidee stammt aus der Gemeinde Kloster Lehnin und war in manchen Orten bereits 2018 umgesetzt worden, doch ließ der trockene Sommer manche Saat verkümmern. In Trechwitz startete Koßmehl zwar auch im Vorjahr – doch vorerst mit einer Einwohnerversammlung, um die Idee zu vermitteln und Wiesen-Paten zu finden. Und Sponsoren fürs Saatgut, was sogleich die Jagdgenossenschaft Trechwitz schulterte. Im Frühjahr 2019 ging’s dann an die Umsetzung – auf fünf kommunalen Flächen: Landwirt Timo Wessels und der Bauhof sorgten für die Bodenvorbereitung und Koßmehl samt Helfern, zu denen sich Bruder und Naturfreund Manfred Koßmehl aus Damsdorf gesellt hatte, sodann für die Aussaat. Blumen, Kräuter und Wildpflanzen wurden in unterschiedlicher Zusammensetzung verteilt, "um zu sehen, was sich am besten eignet. Denn die Idee mit den Wildwiesen soll fortgeführt werden und zur Nachahmung auf privaten Grundstücken anregen. Dafür testen wir, was hier am besten aufgeht und aussieht und was die Insekten mögen", schildert Koßmehl. Die Wiesen-Paten sorgen für die regelmäßige Bewässerung. Die Verwandlung in grüne Oasen ist längst geglückt, die Blütenpracht sollte nicht lange auf sich warten lassen.