"Das Freibad ist keine Kita"

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Ab Ende Juni stehen im Freibad in Bad Freienwalde wieder zwei Schwimmkurse an. "Ziel ist das Seepferdchen", sagt Detlef Ruchotzke. Teilnehmen können Nichtschwimmer ab fünf Jahren. Vorausgesetzt, sie sind ans Wasser gewöhnt, macht der Schwimmmeister deutlich. Die Wassergewöhnung sei jedoch Aufgabe der Eltern, stellt der Mitarbeiter der Stadt klar. Eltern, so würden auch Kollegen beobachten, fahren mit ihren Kindern zwar in Freibäder oder an Seen, aber der gemeinsame Spaß im Wasser komme dabei oft zu kurz.

Mit Angst im Wasser

"Wir werden ein Volk der Nichtschwimmer", sagt Detlef Ruchotzke und verweist hier auf den bundesweiten Trend. Die Gründe dafür sieht er unter anderem darin, dass in den vergangenen Jahren zahlreiche Bäder geschlossen wurden und es auch weniger Fachpersonal gibt. Die Folge: Viele Kinder können nicht schwimmen. Laut Ruchotzke sind 50 Prozent der Dritt- bis Sechstklässler nicht sicher im Wasser und würden gerade einmal die Anforderungen des Schwimmabzeichens in Bronze erfüllen.

Nachzuweisen sind dafür ein Sprung vom Beckenrand und mindestens 200 Meter Schwimmen in höchstens 15 Minuten. Hinzu kommt das einmalige Tauchen in etwa zwei Meter Tiefe mit Heraufholen eines Gegenstandes sowie ein Sprung aus einem Meter Höhe oder ein Startsprung. Auch die Baderegeln müssen bekannt sein.

Vor zehn Jahren, so gibt der 58-Jährige zu bedenken, konnten von 20 Kindern vielleicht gerade mal zwei, drei nicht schwimmen. Ein Problem sei, dass viele Eltern das Seepferdchen für ausreichend erachten. Dabei handelt es sich um ein Frühschwimmerabzeichen, für das lediglich ein Sprung vom Beckenrand, 25 Meter Schwimmen sowie das Heraufholen eines Tauchringes oder Tellers mit den Händen aus schultertiefem Wasser gefordert sind. Letztlich bedeute dies so viel wie "hält sich mit Angst über Wasser", sieht es Detlef Ruchotzke und fordert: "Eltern müssen mit ihren Kindern mehr schwimmen gehen." Dabei stehe zu Beginn die Wassergewöhnung in spielerischer Form im Mittelpunkt. "Kinder sollen mit ihren Eltern Spaß im Wasser haben." Den Kleinen müsse die Angst vor dem Wasser genommen werden. "Dafür sind die Eltern verantwortlich."

Zum Üben dann an einen See

Und so bittet Detlef Ruchotzke inzwischen Eltern, vor einem Schwimmkurs mit ihrem Kind im Freibad zu erscheinen. "Ich habe vier, fünf Paare schon weggeschickt und 14 Tage Zeit gegeben, ihr Kind ans Wasser zu gewöhnen." Die Bad Freienwalder könnten froh und stolz sein, dass sie noch ein Freibad haben, meint der Mitarbeiter der Stadtverwaltung und fragt nach Freibädern im Umkreis von hundert Kilometern. Da fällt einem nur Neuenhagen bei Berlin ein.

"In Seen ist die Sichttiefe nicht so groß wie in einem Freibad", nennt Detlef Ruchotzke einen Vorteil. "Bei uns können die Kinder immer den Grund sehen. Das hilft, ihnen die Angst nehmen." Diejenigen, die im Freibad das Schwimmen gelernt haben, schickt er mit den Eltern raus zum Üben an den Dornbuschsee oder das Wriezener Waldbad. "Die haben keinen Rand zum Festhalten und diese Erfahrung ist ebenfalls wichtig", meint Ruchotzke und rät Familien, die beim Babyschwimmen dabei waren, danach dranzubleiben.

Generell, so erinnert Ruchotzke, liegt die Aufsichtspflicht auch im Freibad bei den Eltern. "Wir sind keine Kita, sondern für die Verkehrssicherungspflicht sowie die Beckenaufsicht zuständig."

Adresse: Am Schwimmbad, Kurse: 24. Juni bis 5. Juli sowie 8. bis 19. Juli, Kontakt: Telefon 0162 2350676, Öffnungszeiten: täglich 9.30-10 Uhr für Senioren, sonst bis 19. Juni Montag bis Freitag 12-19.30 Uhr sowie am Wochenende 10-19.30 Uhr, bis 3. August dann täglich von 10-19.30 Uhr, im Anschluss bis 6. September wie zu Saisonbeginn