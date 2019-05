Mehr Stellen bei der Brandenburger Polizei unbesetzt

dpa

Potsdam Bei der Neueinstellung von Beamten hinkt die Polizei in Brandenburg ihrer Planung hinterher.

Am 1. Januar dieses Jahres waren 235 der 8287 Stellen bei der Landespolizei unbesetzt, das waren 32 Stellen mehr als ein Jahr zuvor, wie das Innenministerium in Potsdam auf eine Anfrage des CDU-Innenexperten Björn Lakenmacher mitteilte. Mit 8052 Polizeibeamten am Jahresbeginn übertraf das Land den tatsächlichen Personalstand von Ende September 2017 lediglich um drei Stellen. Bis Ende 2025 erreichen laut Ministerium 2150 Beamte das Pensionsalter. Etwa jeder dritte Polizeianwärter bricht seine Ausbildung ab.