Strausberg (MOZ) Punkt acht Uhr öffnete Wahlvorstand Harry Mund die Tür des Wahllokals im Handelscentrum Strausberg.

Als erste Wählerin konnte er Hanni Hoffmann (88) aus der Nachbarschaft begrüßen. In der grünen Stadt am See arbeiten heute 222 Freiwillige in den Wahllokalen für einen reibungslosen Ablauf, genau 111 kommen aus der Bürgerschaft, doch auch die vielen Verwaltungsmitarbeiter seien ehrenamtlich da, würdigte Bürgermeisterin Elke Stadeler: "Für sie wie auch viele ehemalige Mitarbeiter ist es eine Selbstverständlichkeit, am Wahltag zu helfen."