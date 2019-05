Vier tolle Tage im Erlebnispark Paaren

Gloria Glamour tritt mit ihrer Show am 1. Juni in Paaren-Glien auf. © Foto: Promo

Sandra Euent

Paaren-Glien (MOZ) Vom 30. Mai bis 2. Juni findet in Paaren-Glien auf dem Gelände des MAFZ Erlebnisparks das Himmelfahrtswochenende und Festival "Kultur, die schmeckt…" statt. Der eine oder andere kann sich noch an die Sprüche unserer "Altvorderen” erinnern, wenn sie davon sprachen: "Feste zu feiern, wie sie fallen!” Auch der Erlebnispark Paaren wird dieses tun und an dem bis dato angestammten Termin der BraLa ein kulturell-gastronomisches Feuerwerk für die Besucher entfachen. Unter dem jahrzehntelangen Motto "…und Himmelfahrt geht´s los!!!”, wurde nachstehendes Programm in dem Festival "Kultur, die schmeckt…” zusammengestellt.

Mit einem vergnüglichen Programm für alle Herren wird das Himmelfahrtswochenende eingeläutet und bietet darüber hinaus viel Interessantes zum Thema "Kultur, die schmeckt” und sorgt so für den ersten von insgesamt vier "tollen” Tagen. Hier ist es möglich, den Herrentag in Familie zu genießen…

Erlebnispark Paaren, Marktplatz, 11 Uhr

Mit Hits wie "Verlieben, verloren", "Du bist ein Wunder" oder "Wahnsinn" hat sich der deutsche Schlagerstar Wolfgang Petry in die Herzen aller Schlagerfans gesungen. Seit 20 Jahren ist Dirk Maron das in 2018 vom Künstler Magazin "KM" ausgezeichnete "Bestes Wolfgang-Petry-Double" Deutschlands. Präsentiert wird diese atemberaubende Show als Highlight eines breiten, abendfüllenden Bühnenprogramms, das die bekannten "Dandys" zelebrieren. Von Walzer bis Disco Fox und von Schlager bis Rockmusik – hier kann das Tanzbein nach Herzenslust geschwungen werden!

Erlebnispark Paaren, Brandenburghalle, Einlass 19 Uhr, Showbeginn 20 Uhr, Karten an der Abendkasse!

Seit 1989, damals gerade erst zarte 16 Jahre alt, ist Gloria Glamour auf den "Brettern, die die Welt bedeuten" zu Hause. Ihr Repertoire reicht von Komik über Stand-up-Comedy bis hin zu Livegesang in Deutsch, Französisch, Englisch und Niederländisch. Ob Stimmungsmusik, Musicalhits mit eigenen Texten oder Liebesballade, kein Musikstil fehlt in ihrem abwechslungsreichen Programm. Gloria Glamour ist immer eine Versuchung wert...

Erlebnispark Paaren, Brandenburghalle, Einlass 19 Uhr, Showbeginn 20 Uhr Karten an der Abendkasse!

Zum sonntäglich-zünftigen Frühschoppen wird das 40-köpfige Stadtorchester Neubrandenburg erwartet. Das aus Presse, Funk und Fernsehen bekannte Orchester steht seit vielen Jahren unter der Leitung von Lutz Domke. Das Repertoire reicht von den Werken von Johann Strauß bis zu Glenn Miller. Filmmusiken, Operetten- und Musicalmelodien gehören ebenso zum Standard, wie u.a. auch die klassische böhmische Polka, der Militärmarsch, Titel im James-Last-Stil, sowie Schlager von gestern und heute. Eine ideenreiche Moderation und professionelle Gesangssolisten runden das Konzert ab.

Erlebnispark Paaren, Marktplatz, 11 Uhr

