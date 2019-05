Oliver Schwers

Gramzow (MOZ) Mit Sport- und Fitness-Stationen hat die AOK auf mehr Bewegung und gesunde Ernährung bei Kindern und Jugendlichen aufmerksam gemacht.

Dazu reiste Jolinchen, das Gesundheitsmaskottchen der AOK mit einem Parcours in die Uckermark. Kinder, Eltern, Verwandte und Freunde beteiligten sich an der Riesenaktion auf dem Freigelände der Kita Gramzow. Die Mädchen und Jungen konnten sich austesten beim Balancieren, Springen, Turnen, Seilziehen, Klettern oder auf der großen Springburg. Die Gemeinde Gramzow will das Areal mit Fördermitteln in einen Spielpark umwandeln.