Melotorium gewinnt Bandcontest in Hohen Neuendorf

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Beim Bandcontest der Kreismusikschulen am Sonnabend in Hohen Neuendorf haben fünf Bands das Finale erreicht. Die Mühlenbecker Band Melotorium entschied den Wettbewerb am Ende für sich.

Sie hatten ihre Fans nebst Spruchband dabei. Aber mit ihrem teilweise fulminant vorgetragenen Queen-Medley rissen sie auch alle anderen Zuhörer am Wasserturm mit. "Melotorium Extended" ("erweitert", weil zwei Mitglieder gerade neu hinzugekommen sind) haben am Samstagnachmittag beim Bandcontest der Kreismusikschulen in Hohen Neuendorf mit Rock, Metal und Pop den ersten Platz belegt. "Melotorium Extended", das sind: Sören Förster (Gitarre, Gesang), Paulus Hildebrand (Schlagzeug, Gesang), Milena Lebus (Gesang, Gitarre), Jakob Jerye (Klavier, Synthesizer) und Henrik Riedel (Bass, Gesang).

"Es war Hammer!", sagte Kreismusikschulleiter Manfred Schmidt aber über alle fünf Bands. "Und die Wahl fiel schwer." Die Jury bestand aus Schmidt selbst und zwei Musikschulpädagogen sowie dem Publikum vor Ort, das online mit einem Code für die Bands votete.

Zehn Bands hatten sich beworben, fünf standen beim Hohen Neuendorfer Open-Air-Festival im Finale: "Zu früh" aus der Musikwerkstatt Eden belegten Platz 2, die Zehdenicker "Akustikband" kam auf den dritten Rang, "Half of a Rainbow" aus Borgsdorf auf den vierten und "Lost" aus Oranienburg auf den fünften. Von Pop über Alternative und Rock, von Gitarren und Schlagzeug über E-Piano bis hin zu Gesang war für jeden Geschmack etwas dabei, und alle Bands bekamen reichlich Applaus.

Landrat Ludger Weskamp (SPD) gratulierte den jungen Musikern und überreichte Preise an alle fünf. Ihr Preisgeld von stolzen 600 Euro wollen Melotorium in neue Mikros investieren. "Zu früh" kann einen Tag in einem Musikstudio verbringen, die "Akustikband" fährt mit 400 Euro nach Hause. "Half of a Rainbow" darf ein Konzert im Oranienwerk geben, und "Lost" erhält ein Bandcoaching.

Das Open-Air-Festival am Wasserturm dauert bis in den späten Samstagabend an. Es hat seit Freitagabend viele musikalische Richtungen sowie einen Poetry Slam zu bieten. Bereits am Freitagabend erlebten mehr als 500 Menschen ein klassisches Konzert mit Camerata Oberhavel, einem Projektorchester unter der Leitung von Kreismusikschulleiter Manfred Schmidt.

Die Idee zu diesem Festival stammt von Jörg Schildbach, der es mit seiner Event-Technik-Firma "Lichtblick" und der ehrenamtlichen Unterstützung des Jugend-Kulturvereins Hyperion gemeinsam mit der Stadt Hohen Neuendorf und dem Landkreis auf die Beine gestellt hat.